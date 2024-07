Jaecoo J7 promete consumo melhor que o BYD Song Plus e Pro: conheça SUV híbrido tem 347cv e chega a 1.300km com um tanque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2024 - 20h40 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h40 ) ‌



Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN) Dong Yi

A Jaecoo e a OMODA são marcas da Chery que devem estrear juntas no mercado brasileiro neste segundo semestre. Enquanto isso não acontece, as marcas vão chegando gradativamente a alguns mercados além da China. É o caso da Itália, onde o Jaecoo J7 híbrido já foi apresentado e o consumo divulgado animou: o SUV faz 21,3km/l e autonomia de 1.300km com um tanque.

Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN) Dong Yi

O número é bastante animador para um segmento disputado. O BYD Song Plus e Pro chegam a 1200 segundo o Inmetro e o Haval H6 PHEV 19 entrega 1.500km.

Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN)

O Jaecoo J7 combina um motor 1.5 turbo quatro cilindros a gasolina com injeção direta de combustível a um sistema elétrico com 347cv combinado com câmbio de apenas uma marcha, solução específica para os modelos híbridos.

Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN)

A OMODA/Jaecoo anunciou que terá 8 carros nos próximos 2,5 anos combinado as duas marcas. O anúncio oficial deve ser feito em agosto conforme informou a assessoria de imprensa da marca.

