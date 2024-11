Jaguar relança marca e divide opiniões na internet Marca promete três novos modelos elétricos até 2030 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 21/11/2024 - 09h00 ) twitter

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Em um futuro 100% elétrico a Jaguar, com toda a tradição dos carros britânicos que já teve modelos imortais, relançou sua própria marca com uma visão bem distinta da conhecida até aqui.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Com uma proposta mais moderna, a ideia é deixar o felino um pouco mais distante para adotar um novo logo script mais simplificado. Em um vídeo na internet fica clara a intenção de buscar um público mais jovem e conectado.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Dentro da nova estratégia, a marca quer lançar três modelos novos até 2030 sempre com motor 100% elétrico. “Esta é uma reinvenção que resgata a essência da Jaguar, retornando aos valores que outrora a tornaram tão amada, mas tornando-a relevante para o público contemporâneo”, diz Gerry McGovern, diretor de design da Jaguar.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

A Jaguar usava no início o perfil do felino de frente até que nos anos 1980 passou a usar o logotipo de lado, tendência que permaneceu até os dias de hoje.

‌



Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

“Este é um recomeço completo. A Jaguar foi transformada para resgatar sua originalidade e inspirar uma nova geração”, comenta Rawdon Glover, CEO da Jaguar.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

No perfil oficial da Jaguar no Facebook pouco mais da metade das mais de 4.000 reações foi negativa por parte do público. Agora veremos como serão mostrados os novos produtos dentro de um novo apelo de eletrificação que a marca precisa neste novo momento.

