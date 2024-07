J.D. Power elege Ram como marca número 1 em qualidade nos EUA

Alto contraste

A+

A-

A J.D. Power avalia anualmente o grau de satisfação dos clientes com as marcas e veículos e certificou a Ram, marca de picapes do grupo Stellantis, como líder em em “Qualidade Inicial”.

Conheça a nova geração de motores híbridos que virão com a nova RAM 1500

A Ram é a única picape do mercado a receber essa certificação e a Ram 1500 se tornou a melhor utilitária da categoria pelo segundo ano seguido. “Este reconhecimento é particularmente inspirador porque os nossos clientes são extremamente exigentes”, afirma a CEO da marca Ram, Chris Feuell. “Satisfazê-los a ponto de nos destacarmos acima de todas as outras marcas do setor é uma prova da dedicação inigualável do nosso time.”, completa o executivo.

Concessionária modelo chamada Ram House

Pela quarta vez em cinco anos, a Ram está entre as três primeiras da indústria automotiva norteamericana – segunda vez como número 1 do mercado.

Ao longo do nosso teste o consumo de diesel ficou em 10,5 km/l na cidade e 14 km/l na estrada Ram/Divulgação

O estudo J.D. Power avalia métricas de qualidade, satisfação do cliente, pós venda envolvendo a rede de concessionários entre outros quesitos. Toda avaliação é feita diretamente com os clientes da marca e por isso os estudos são relevantes para as montadoras.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.