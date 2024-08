Jeep apresenta novos Wrangler e Gladiator Rubicon: conheça Novidade está na dianteira com visual renovado e itens de tecnologia inéditos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2024 - 14h04 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h07 ) ‌



A Jeep apresentou no festival Interlagos os novos Wrangler e Gladiator que incorporam as mesmas mudanças já em linha nos Estados Unidos. O SUV off road e também a picape Gladiator mantém a versão única Rubicon e ganham novos detalhes visuais e nova tecnologia com amplas telas de alta resolução. Não são as novas versões 2025 mas sim novos modelos dentro da linha 2024.

Wrangler e Gladiator ganham visual renovado e mantém motor Pentastar





Entre as novidades comuns para os dois produtos estão o novo logo estilizado das sete barras que estão mais estreitas com novos detalhes na moldura.

Wrangler e Gladiator ganham visual renovado e mantém motor Pentastar





Por dentro há uma nova e ampla tela sensível ao toque de 12,3 polegadas com alta resolução e sistema Uconnect 5 atualizado. Há novas saídas de ar e reposicionamento de botões e comandos em função da tela maior. Também há um conjunto mais completo de airbags como os de cortina que são a principal novidade. Outros itens como pacote ADAS foram mantidos.

Wrangler e Gladiator ganham visual renovado e mantém motor Pentastar

Na motorização tanto o Wrangler quanto a Gladiator seguem com o mesmo 3.6 V6 Pentastar de 284 cv e 35,4 kgfm de torque alimentado a gasolina. O câmbio é automático de 8 velocidades e a tração é 4x4.

Wrangler e Gladiator ganham visual renovado e mantém motor Pentastar





O sistema de tração 4x4 com relação reduzida 4:1 e crawl ratio de 77:1 permite aos modelos entregar o máximo de força em baixa velocidade, para maior controle, alem de recursos como OffRoad+, Tração 4x4 Rock-Track, bloqueio eletrônico TruLoc, Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica, eixo Dana 44 e Câmera Frontal Off-Road.

Wrangler e Gladiator ganham visual renovado e mantém motor Pentastar





Ambos contam com o mecanismo “open air” com Teto e portas removíveis como nas imagens que ilustram esse artigo.

Wrangler e Gladiator ganham visual renovado e mantém motor Pentastar





Principais itens de série do Novo Jeep Gladiator Rubicon:

* Motor 3.6L V6 – Gasolina 284cv e 347NM

* Câmbio AT de 8 marchas

* Reboque: 3.138 kg

* Caçamba: 1.000L

Off-road

* Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1

* Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®

* Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica

* Protetores para Pedra

* 2 ganchos para reboque frontais

* 1 gancho para reboque traseiro

* HDC – Hill Descent Control

* Off-Road Pages

* Trail Rated Badge

* TrailCam - Câmera Frontal Off-Road

* Eixos Dana 44

* Nova Câmera Frontal Off-Road

* Crawl ratio: 77:1

* Reduzida: 4:1

Total Open-Air Experience:

* Teto e portas removíveis

* Para-brisa rebatível

Externo:

* Nova grade dianteira

* Faróis Full LED e lanternas em LED

* Caixas de rodas pintadas na cor da carroceria

* Novas rodas de 17″ com pneus 245/75 R17 de uso misto

Tecnologias semi-autonômas:

* Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência (AEB)

* Monitoramento de pontos cegos

* Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Tecnologia:

* Central Multimídia Uconnect de 12,3″ com Apple Carplay e Android Auto Wireless

* Quadro de instrumentos digital de 7″

* Câmera de ré

* Sistema de som premium Alpine com nove alto falantes e subwoofer

Conforto:

* Ar-condicionado dualzone

* Bancos revestidos em couro

* Bancos dianteiros com ajustes elétricos

* Porta objetos com chave sob o banco traseiro

* Sistema de escoamento de água para lavagem interna

* Tapetes de borracha “All-Weather” by Mopar

* “Spray-in Bedliner” by Mopar para a caçamba

* Porta da caçamba com 3 posições

* Tomada na caçamba

* Ganchos para suporte de carga na caçamba

Segurança:

* Monitoramento da pressão dos pneus

* Airbags frontais e laterais

* ESC – Controle de estabilidade

* ERM - Sistema Eletrônico Anticapotamento

* HSA - Hill Start Assist

* Sensor de estacionamento traseiro

Principais itens de série do Novo Jeep Wrangler Rubicon:

* Motor 2.0T - Gasolina - 272cv e 40,8 kgfm

* Câmbio AT de 8 marchas

Off-road:

* Tração 4x4 Rock-Track com relação reduzida 4:1

* Bloqueio eletrônico dos diferenciais Tru-Lok®

* Barra estabilizadora dianteira com desconexão eletrônica

* Protetores para Pedra

* 2 ganchos para reboque frontais

* 1 gancho para reboque traseiro

* HDC – Hill Descent Control

* Off-Road Pages

* Trail Rated Badge

* TrailCam - Câmera Frontal Off-Road

* Eixos Dana 44

* Nova Câmera Frontal Off-Road

* Crawl ratio: 77:1

* Reduzida: 4:1

Total Open-Air Experience:

* Teto e portas removíveis

* Para-brisa rebatível

Externo:

* Nova grade dianteira

* Faróis Full LED e lanternas em LED

* Caixas de rodas pintadas na cor da carroceria

* Novas rodas de 17″ com pneus 245/75 R17 de uso misto

Tecnologias semi-autonômas:

* Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência (AEB)

* Comutação automática dos faróis

* Monitoramento de pontos cegos

* Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Tecnologia:

* Central Multimídia Uconnect de 12,3″ com Apple Carplay e Android Auto Wireless

* Quadro de instrumentos digital de 7″

* Câmera de ré

* Sistema de som premium Alpine com nove alto falantes e subwoofer

Conforto:

* Bancos revestidos em couro

* Bancos dianteiros com ajustes elétricos

* Ar-condicionado dualzone

* Sistema de escoamento de água para lavagem interna

* Tapetes de borracha “All-Weather” by Mopar

Segurança:

* Monitoramento da pressão dos pneus

* Airbags frontais e laterais

* ESC – Controle de estabilidade

* ERM - Sistema Eletrônico Anticapotamento

* HSA - Hill Start Assist

* Sensor de estacionamento traseiro

Preço público sugerido:

- Jeep Wrangler Rubicon – R$ 499.990

- Jeep Gladiator Rubicon – R$ 499.990