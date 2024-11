Jeep Avenger já está rodando em testes pelo Brasil: que carro é esse? SUV compacto pode ter motor T200 híbrido que vai estrear no Pulse e Fastback Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 02h00 ) twitter

Placa verde Instagram/Reprodução Placa verde Instagram/Reprodução

A Stellantis não esconde que terá um futuro SUV híbrido produzido em Porto Real/RJ, onde hoje está a produção a linha Citroën C3 (com o hatch, Aircross e Basalt). Esse novo produto será comercializado sob a bandeira Jeep e já existe na Europa: o Avenger.

O R7-Autos Carros já detalhou tudo sobre esse projeto aqui, mas agora esse veículo entra em uma nova fase: a dos testes dinâmicos feitos na rua e por isso veremos cada vez mais o SUV compacto da Jeep em novos flagras.

O carro foi fotografado nos últimos dias pelo perfil de Instagram Placa Verde e já temos mais informações a respeito dessa novidade. Ele será o SUV compacto da Jeep posicionado abaixo do Renegade, que embora seja um veterano com nove anos de vida ainda será feito por um bom tempo.

Placa verde Instagram/Reprodução Placa verde Instagram/Reprodução

O Avenger será feito sobre a plataforma CMP compartilhada com o Citroën C3 e sua família. Por isso, embora seja um Jeep, sua alma é Peugeot/Citroën e a plataforma CMP está implantada em Porto Real fruto de um investimento de R$ 3 bilhões. Seu perfil será similar ao do Pulse e Fastback bem como Kardian e Volkswagen A0. Terá 4,08m de comprimento, 1,78m de largura, 1,53m de altura e 2,56m de entre eixos.

‌



Mais jovial, o Avenger terá interior limpo conforme visto na Europa com ampla multimídia de 10,2 polegadas, painel digital, porta-malas de 380 litros e tenha todos os assistentes à condução.

Placa verde Instagram/Reprodução Placa verde Instagram/Reprodução

Na Europa o Avenger é elétrico e híbrido e aqui deve ter uma solução similar. Deve trazer sistema micro-híbrido 12V associado ao 1.0 T200 que já foi confirmado no Pulse e Fastback.

‌



A expectativa é de um motor de 130cv tendo impulso mais tímido do motor elétrico, mas contribuindo para economia de combustível e redução de emissões. Na Europa o Avenger tem, por exemplo, sistema híbrido de 48 V, com um motor turbo de 1,2 litros de 136cv com dois motores elétricos de 28,4cv somando 156cv e tração integral “4Xe”.

No entanto, dificilmente teremos essa solução que seria cara demais para os padrões nacionais. No máximo, se vier, esse motor será importado com o carro inteiro similar ao que vimos no Compass 4Xe que vinha importado da Itália, enquanto a flex e com motor 2.0 são produzidos em Goiana/PE. A estreia do Avenger deve ocorrer aqui no final de 2025.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.