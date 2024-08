Jeep chega a 1 milhão de veículos produzidos no Brasil desde 2015 Marca produz três modelos em Goiana/PE e lidera dois segmentos de SUVs Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/08/2024 - 18h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 18h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fábrica da Jeep, em Goiana Folha de Pernambuco

A Jeep celebra a marca de 1 milhão de SUVs vendidos no Brasil, considerando somente os modelos que são produzidos no país atualmente: Renegade, Compass e Commander sendo que os dois últimos são líderes em seus respectivos segmentos.

Fábrica da Jeep em Pernambuco, pioneira na fabricação do Compass brasileiro

Produzidos a partir de Pernambuco, a Jeep tem uma longa história com veículos de perfil off road desde 1941 quando o Jeep militar foi lançado em meio aos conflitos da Segunda Guerra Mundial e seguiu com a linha CJ que até hoje está presente com a linha Wrangler.

Histórico no pais

A marca Jeep sempre esteve presente no Brasil desde as primeiras unidades do CJ montadas por aqui desde a década de 1950. A linha Chrysler chegou na década 1960 e ficou até o início dos anos 1980 com a marca Dodge, retornou nos anos 1990 com os utilitários esportivos importados e a picape Dakota produzida localmente e ganhou mais força após 2010 com o grupo FCA.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série

Em 2015 a inauguração da fábrica em Goiana/PE permitiu a produção local de uma nova aposta da Jeep: o Renegade. Hoje equipado





Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

com motor T270 de 180/185 cv e 27kgfm de torque e único do segmento a oferecer tração 4x 4 e já somou 500 mil unidades emplacadas.

Em 2016, o Brasil foi o primeiro país a produzir e comercializar a nova geração do Compass, SUV médio que já era vendido no Brasil porém importado. Com opção diesel 2.0 Multijet com 170cv e tração 4x4, o Compass também é vendido com motor T270 e com Hurricane 4 de 272cv e 40kgfm além de tração integral.

O terceiro veículo produzido pela Jeep no Brasil é o Commander, que chegou em 2021, e que oferece opções de 7 lugares liderando esse segmento e também 5 lugares.