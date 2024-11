Jeep Commander 2025 ganha novo visual na Índia e pode mudar no Brasil SUV vem equipado com motor 2.0 litros turbodiesel de até 170 cv que deve ser atualizado por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h41 ) twitter

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

O Jeep Commander é líder entre os SUVs de sete lugares no Brasil reinando quase sozinho entre modelos mais acessíveis do mercado, acima das minivans e abaixo de modelos bem maiores que ele. Porém, na Índia, com uma concorrência mais acirrada, o Commander já recebeu algumas mudanças visuais e de conteúdo, mantendo o motor 2.0 litros turbodiesel de até 170 cv com 35kgfm de torque com câmbio de nove marchas e tração 4X4.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Por fora, o novo Jeep Commander 2025 indiano passa a contar com uma nova grade frontal, faróis dianteiros mais largos e com apliques cromados. As rodas são de 18 polegadas com um acabamento esportivo. A traseira segue com lanternas amplas, como na versão vendida no Brasil. Por dentro, o crossover traz um acabamento em camurça no tom de cobre com bancos em bege. Ademais, o painel de instrumentos segue de 10,25 polegadas, assim como a multimídia manteve as 10,1 polegadas. A Jeep diz ter melhorado o perfil do acabamento do Commander indiano.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Em relação aos equipamentos ADAS, a linha 2025 do Commander tem pacote de assistência à condução de nível com assistência de manutenção de faixa, aviso de saída de faixa, aviso de colisão frontal com frenagem para mitigação de colisão, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros. O modelo ainda conta com bancos ventilados, sistema de som Alpine com 9 alto-falantes e carregador por indução para smartphone.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Sob o capô, o Jeep Commander 2025 vem equipado apenas com motor 2.0 turbodiesel, que entrega até 170 cv e 35,6 kgfm de torque. A transmissão pode ser automática de novo velocidades ou de seis marchas manuais. A tração pode ser 4x2 ou 4x4. Não há opções com os motores 1.3 litro turbo T270 de até 185 cv e nem 2.0 Hurricane de 272 cv, assim como há no Brasil. Aqui ainda é cedo para falar em mudanças, mas o Commander pode, sim, receber atualizações discretas para seguir liderando por aqui. Afinal, as mudanças do Compass há três anos vieram alguns meses após o relançamento o SUV justamente no mercado indiano.

NOVO JEEP COMMANDER BLACKHAWLK e OVERLAND 2025: quais as diferenças entre elas. VEJA O VÍDEO!





