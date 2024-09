Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio Versão surpreende pelo desempenho, mas cobra seu preço bem à frente dos rivais diretos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h19 ) ‌



O Jeep Compass ainda é o líder de mercado no segmento de SUVs médios. Em um universo de sete versões com três opções de motorização, a Longitude é a que promete ser “custo benefício” diante dos rivais. Custando menos de R$ 200 mil, se propõe a ter o mínimo que se espera de um SUV médio sem exceder muito no preço. O R7-Autos Carros testou o Jeep Compass Longitude T270 2025 mostrando seus pontos positivos e negativos.

A versão Longitude traz uma nomenclatura já usada há anos no Compass. Diante da versão Sport, traz muitos itens adicionais embora o visual mude apenas por conta das rodas diferentes na linha 2025.

Por dentro o Compass traz o mesmo visual de painel de bom acabamento. Esse, aliás, continua sendo seu melhor ponto que é uma impressão de qualidade e robustez a bordo. Na versão Longitude o painel de 7 polegadas digital passa para 10,2″, a multimídia de 8,4″ passa para 10,1″ e há companhia do som assinado pela Beats.

Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio

Outra importante mudança está no pacote Adas nível 2 que passa a ser de série na versão Longitude. Ganha assistência à condução com centralização do carro na faixa, alerta de colisão frontal com frenagem e detecção de pedestres, veículos e ciclistas além de farol alto automático e controle de Cruzeiro adaptativo.

Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio

Em uma análise de preço, o Compass Longitude é quase R$ 17 mil mais barato em relação à Limited que traz só rodas, um aro maior, airbag adicional, retrovisor fotocromico, teto biton e carregador sem fio de celulares. Porém, para o cliente levar teto solar panorâmico precisa pagar R$ 10 mil adicionais e se quiser pacote Night Eagle de emblemas escuros + Alexa integrada e Wi-Fi Nativo custa R$ 9 mil adicionais. Assim o preço do Compass Longitude ficaria R$ 215,9 mil.

O motor aqui é o conhecido T270 1,3 litro turbo flex com injeção direta e câmbio automático de seis marchas. Rende 180/185cv e 27kgfm de torque sendo o mesmo usado no Renegade, Fiat Toro e opções do Jeep Commander.

Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio

O motor de desempenho adequado tem bom torque e silêncio para o porte do Jeep Compass. Parece retomadas suficientes para o uso na estrada o consumo médio com gasolina ficou em torno dos 8,5km/l na cidade e com etanol 6,5km/l no mesmo percurso. Na estrada o Inmetro informa 10,8km/l com gasolina e 8,7km/l na estrada.

Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio

Fora isso o Compass Longitude mantém suas dimensões: 4404mm de comprimento, 1819 mm de largura, 1632 mm de altura e 2636 mm de entre-eixos, com porta-malas de 410 litros. Nas versões 1.3 turbo T270 o Compass pesa 1.589kg.

Dentro de uma proposta de desempenho e boa oferta de itens de série sem dúvida o Compass não deve nada a nenhum concorrente. Nem em desempenho, nem em itens de série ainda que essa não seja a versão de 272cv do motor Hurricane 4. Claro que em alguns quesitos poderia ser melhor. Em um carro de quase R$ 200 mil não oferecer retrovisor eletrocromico, rebatimento dos espelhos e poupar um airbag são economias desnecessárias.

Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio

Vale lembrar que na linha 2025 a Jeep trouxe algumas novidades importantes para o Compass. Entre elas uma atualização nos sistemas ativos de segurança mantendo seus itens de série e embora ainda não ofereça eletrificação, agora o Compass tem cinco anos de garantia de fábrica. O Jeep Compass Longitude custa R$ 196,9 mil, alinhado ao Toyota Corolla Cross XRX na faixa de R$ 200 mil, Volkswagen Taos Highline de R$ 214,9 mil, Tiggo 7 Pro Max Drive de R$ 169,9 mil e também Ford Territory Titanium de R$ 212 mil.

