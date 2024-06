Testamos a versão 2025 do Jeep Compass Overland. Vale a pena comprar?

Alto contraste

Jeep Compass Overland: teste da versão 2025 (vale a compra?)

O Jeep Compass é líder soberano de um segmento de modelos médios bem competitivos. Tem inúmeras versões que na linha 2025 ganhou o reforço dos modelos Overland e Blackhawk equipados com motor 2.0 Hurricane 4 já usado na Ram Rampage de 272cv e 40kgfm de torque com tração integral 4x4 e câmbio automático de nove marchas. São versões bem mais caras, mas com desempenho superior com quase 100cv a mais que a 1.3.

Desta vez, o R7-Autos Carros testou a versão Overland, que é a mais em conta equipada com esse motor.

A versão Overland traz uma nomenclatura já usada no Commander. É uma visão tradicional do SUV médio. Pouca gente vai reparar que há uma grade nova, além de novas rodas e detalhes tradicionais como frisos e itens cromados, teto na cor preta contrastante e dupla saída de escapamento, que é a novidade mais visível.

Por dentro, o Compass traz o mesmo visual de painel e bom acabamento que estreou em 2021. Nesta versão, destaca-se a multimídia de 10 polegadas, o acabamento em veludo no centro do painel e o cluster digital, itens já esperados em uma versão próxima do topo de linha.

A versão Overland fica bem distante em preço da Limited, que custa R$ 236 mil, saindo por R$ 266 mil. Esta versão já vem com itens de segurança ativa atualizados, como controle de cruzeiro adaptativo, detecção de tráfego traseiro, monitor de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro, forro de teto preto e teto solar panorâmico. Ainda no quesito segurança, conta com airbags para os joelhos.

O diferencial da Overland está principalmente no motor. Entra em cena o 2.0 turbo Hurricane 4, que tem 272 cv, 40 kgfm de torque e, junto com o câmbio automático de nove marchas e tração 4x4 sob demanda, traz uma nova percepção ao volante.

O motor Hurricane tem rendimento alto em todas as faixas de rotação, com trocas suaves e, se necessário, uma atuação firme da tração integral. Surpreende a aceleração, que pode superar os 220 km/h, com 0-100 km/h na faixa dos 6 segundos.

Fora da estrada, há os “modos off-road” que ajudam a compensar a falta de tração em alguns terrenos, com o sistema eletrônico funcionando de forma automática.

No sistema multimídia de 10 polegadas, o Jeep Compass Overland ganha Adventure Intelligence Plus e Alexa nativa para comandos de voz e interação com comandos a bordo, além de Wi-Fi nativo.

Como comodidade, o Compass Overland traz partida remota, banco do motorista com ajuste elétrico, carregador de celular por indução e retrovisor interno eletrocrômico. Ao acionar o alarme e travamento por controle, os retrovisores rebatem eletricamente.

Fora isso, o Compass Overland mantém suas dimensões: 4.404 mm de comprimento, 1.819 mm de largura, 1.632 mm de altura e 2.636 mm de entre-eixos, com porta-malas de 410 litros. Não houve alteração nas dimensões, mas a versão com motor 2.0 Hurricane pesa 1.720 kg, mais do que as versões 1.3 turbo T270, que pesam 1.589 kg.

Dentro de uma proposta de desempenho e boa oferta de itens de série, sem dúvida, o Compass não deve nada a nenhum concorrente. Nem em desempenho, nem em itens de série, mas claro que nem todo perfil de cliente quer acelerar um carro com 272 cv, cerca de 100 cv a mais que as versões 1.3, e também mais forte que os rivais diretos, o que cobra o seu preço.

Na linha 2025, a Jeep trouxe algumas novidades importantes para o Compass. Entre elas, uma atualização nos sistemas ativos de segurança, mantendo seus itens de série. Embora ainda não ofereça eletrificação, agora o Compass tem cinco anos de garantia de fábrica. O Jeep Compass Overland 2.0 Hurricane 4 4x4 custa R$ 266,9 mil.





