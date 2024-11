Jeep Compass Overland: vale pagar mais que a versão S T270? SUV médio entra com a motorização mais potente da gama e custa um pouco mais que a 1.3 T270 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

A Jeep vem mantendo a presença do Compass na liderança do segmento de SUVs médios. E de fato ele é o best seller da categoria desde 2017. E dentro da linha atual a Jeep oferece duas versões com o novo motor 2.0 Hurricane 4: Overland e Blackhawk. Ao preço tabelado em R$ 266 mil, a Jeep oferece a Overland com um desconto de cerca de R$ 30 mil na rede. Mas por que comprar um Compass Overland e não um Compass Série S T270 que anunciado na faixa dos R$ 245 mil também tem descontos e sai por R$ 217,9 mil. São cerca de R$ 20 mil de diferença.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

Visualmente o Overland traz mais mudanças no Jeep Compass que deixam o visual tradicional mais moderno. As molduras de roda são na cor do carro, há novas rodas, acabamento preto brilhante no para choque e a saída dupla de escape além do teto biton. Na versão avaliada a cor prata vem com teto preto.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

Já o Compass S não terá o mesmos detalhes a não ser os emblemas da Jeep na cor preto brilhante, detalhe já conhecido pelo público há alguns anos.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

A Overland e Blackhawk vem equipadas com o com motor 2.0 Hurricane 4 já usado na Ram Rampage de 272cv e 40kgfm de torque com tração integral 4x4 e câmbio automático de nove marchas. O 0-100km/h é feito em 6,3s e a velocidade máxima chega a 228km/h.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

Por dentro, o Compass traz o mesmo visual de painel e bom acabamento que estreou em 2021. Nesta versão, destaca-se a multimídia de 10 polegadas, o acabamento em veludo no centro do painel e o cluster digital, itens já esperados em uma versão próxima do topo de linha.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

O Compass e suas versões 2025 incorporou itens de segurança ativa atualizados como controle de cruzeiro adaptativo, detecção de tráfego traseiro, monitor de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro, forro de teto preto e teto solar panorâmico. Estes itens já estão disponíveis no Série S T270. Mas ainda no quesito segurança, conta com airbags para os joelhos, exclusivos da Overland e Blackhawk.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

No sistema multimídia de 10 polegadas, o Jeep Compass Overland ganha Adventure Intelligence Plus e Alexa nativa para comandos de voz e interação com comandos a bordo, além de Wi-Fi nativo e ainda som Beats com subwoofer.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

O Jeep Compass Overland traz partida remota, banco do motorista com ajuste elétrico, carregador de celular por indução e retrovisor interno eletrocrômico. Ao acionar o alarme e travamento por controle, os retrovisores rebatem eletricamente.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

Fora isso, o Compass Overland mantém suas dimensões: 4.404 mm de comprimento, 1.819 mm de largura, 1.632 mm de altura e 2.636 mm de entre-eixos, com porta-malas de 410 litros. Não houve alteração nas dimensões, mas a versão com motor 2.0 Hurricane pesa 1.720 kg, mais do que as versões 1.3 turbo T270, que pesam 1.589 kg.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

Diante das versões 1.3 mais equipadas como o Compass S, a Overland custa 10% a mais porém oferece quase 100cv a mais para motoristas que buscam desempenho ao volante em um SUv igualmente equipado. O Jeep Compass concorre com o Toyota Corolla Cross, Chevrolet Equinox que chega em nova geração dentro de alguns dias, Volkswagen Taos, Caoa Chery Tiggo 7 Sport e Tiggo 8 Sport, Ford Territory além dos híbridos BYD Song Pro e Song Plus e Haval H6 HEV.

