Jeep já vendeu quase 100 mil veículos no Brasil este ano Compass se mantém líder no acumulado do ano e Renegade volta a acelerar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Dados consolidados da Fenabrave referente ao mês de outubro mostram que a Jeep está perto da marca de 100.000 veículos comercializados neste ano no Brasil.

A marca tem 5% de participação nacional e lidera o segmento de SUVs tendo o Compass como modelo mais vendido. Em outubro, o SUV médio emplacou 5.043 unidades, superando 40 mil unidades vendidas este ano.

Renegade 2025 ganha novidades: veja preços, versões e itens de série Divulgação

Ao todo a Jeep vendeu 99.930 unidades em 2024. Foi o suficiente para liderar o segmento que tem o Corolla Cross como segundo colocado na lista. Segundo a Jeep, outubro foi o melhor mês de vendas do Compass considerando os últimos doze meses.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Outro destaque da Jeep continua sendo o Jeep Renegade. O veterano Jeep teve 5.147 emplacamentos em outubro, o Renegade superou a marca das 45 mil vendas no ano, totalizando 45.236 veículos vendidos.

‌



O B-SUV da Jeep, que é um ícone do segmento, mantém seu crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O Jeep Commander também foi bem com 1.808 unidades emplacadas, mantendo-o líder de mercado no segmento de sete lugares com 13.770 vendas no acumulado de 2024.

JEEP COMPASS S T270 2023: o que mudou? Preços e conteúdos de todas as versões e preços. VEJA O VÍDEO!

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.