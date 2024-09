Jeep mantém liderança de venda entre os SUVs no Brasil Renegade foi o que mais cresceu no período Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h00 ) ‌



A Jeep, marca de SUVs do grupo Stellantis, manteve a liderança deste mercado com 5% de participação nas vendas do ranking geral do país. Até agosto foram 77.325 unidades vendidas entre os modelos Renegade, Compass e Commander além dos importados Wrangler e Commander que receberam atualizações recentemente.

No caso do Commander foram 1.673 unidades vendidas em agosto, liderando o segmento de modelos de 7 lugares. A Jeep atribui o crescimento à adoção do motor Hurricane 4 em algumas versões sendo que 35% das vendas são de veículos equipados com a nova motorização.

O Jeep Renegade que é um veterano para a linha Jeep, voltou a crescer. Em agosto foram 5.517 unidades vendidas, mantendo-se entre os mais vendidos do segmento. Foram 35.000 unidades do Renegade vendidas em oito meses. Já o Compass que recentemente perdeu a liderança por algumas unidades para o Toyota Corolla Cross e Tiggo 8, foram mais de 31 mil unidades entregues este ano, mantendo o SUV médio líder no acumulado.

