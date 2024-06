Jeep mantém liderança e Commander acelera entre SUVs médios

Alto contraste

A+

A-

Jeep Compass Overland: teste da versão 2025 (vale a compra?)

A Jeep emplacou 8.643 mil veículos no mês de maio de 2024 chegando ao sexto lugar entre os carros mais vendidos com um aumento de 0,2% de participação de mercado.

O destaque do mês foi o Commander que chegou ao seu melhor momento do ano. Com um total de 1.175 unidades emplacadas em maio e 5.495 unidades no acumulado do ano, o modelo se consolida como o SUV de sete lugares mais vendido. Em percentuais o crescimento chegou a 1,6%.

News Motor_https://newsmotor.com.br/e-o-suv-brasileiro-mais-potente-do-mercado-novo-commander-2025-passa-por-atualizacoes/

Com as vendas de maio, o Compass manteve a liderança entre os SUVs médios no acumulado do ano, com 18.847 unidades vendidas em 2024. Confira aqui as novidades da linha 2025 do Jeep Compass e Commander.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.