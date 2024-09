Jeep Renegade 2025 Willys é vendido com desconto para CNPJ Desconto encosta nos R$ 20 mil CNPJ e produtor rural e vale até 03/10 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

A Jeep está oferecendo condições diferenciadas para a versão Willys do Renegade 2025, que é uma série limitada do SUV compacto com a previsão de 500 unidades. Ate o dia 03/10, o desconto pode chagar a R$ 19.790 e o financiamento pode ter taxa zero e prazo de até 36 meses para pagar. Apesar disso não há detalhes de percentuais de entrada ou custo efetivo total de financiamento.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Essa ação de vendas é válida para Produtor Rural, CNPJ e microempreendedores. O Jeep Renegade Willys traz detalhes especiais como a cor verde Recon e traz adesivos, teto solar panorâmico, rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus para uso misto e tração nas quatro rodas 4x4.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

O motor da linha Renegade Willys é o T270 sendo 1.3 litro turboflex de 180/185cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de nove marchas.

Renegade Willys: a volta de uma homenagem ao famoso jipe de guerra

Para o público em geral, a Jeep oferece o Renegade Trailhawk 2025 versão 4x4 com preço tabelado em R$ 176.400 agora com desconto de R$ 12.490 deixando o SUV por R$ 164.000.

JEEP RENEGADE TRAILHAWK 2024/2025: ainda VALE A PENA? Melhor que T-Cross, Tracker, Kicks e Tiggo 5X? VEJA O VÍDEO!