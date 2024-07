Jeep Renegade chega à linha 2025 com novidades: testamos a nova versão Sahara SUV explora versões mais equipadas acima dos R$ 150 mil deixando esse espaço para outros produtos da Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 11h00 ) ‌



O Jeep Renegade chega ao seu nono ano consecutivo na mesma geração e chega à linha 2025 com importantes novidades logo após comemorar meio milhão de unidades vendidas no Brasil. São quatro novas versões incluindo uma comemorativa de 500 unidades em alusão à Willys, o mesmo motor 1.3 turboflex T270 e mais opções com preço reduzido em versões mais equipadas. Na linha 2025 o Jeep Renegade tem preços de R$ 115,9 chegando a R$ 179,9 mil.

O R7-Autos Carros cobriu o evento de lançamento do Jeep Renegade 2025 para ver de perto as novas versões: Altitude (antiga Sport, nomenclatura que não será mais usada), Nigh Eagle, Sahara e Willys com 500 unidades previstas para este ano.

O Renegade continua sendo o produto de entrada da marca Jeep no Brasil e segue com as virtudes do motor mais potente da categoria (T270), itens de segurança de série, opção de tração 4X4 que poucos produtos trazem e cinco anos de garantia.

A maior estreia da linha 2025 do Jeep Renegade é a versão Sahara. “A marca tem um legado de 83 anos e virou sinônimo de uma categoria e traz consigo valores como liberdade, autenticidade, aventura e comunidade. (...) quando o Renegade foi lançado eram 5 concorrentes e hoje são 18″, disse Hugo Domingues, vice-Presidente da Jeep para a América do Sul.

Apesar das mudanças o Jeep Renegade é essencialmente o mesmo carro e a lista de equipamentos pouco mudou na linha 2025.

A versão mais barata segue sendo a 1.3 turbo “sem nome” que vem com motor 1.3 T20 com 180/185cv e 27kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas, 6 airbags, faróis em LED e lanternas em LED, controle de tração e estabilidade e controle de tração “Control +” que distribui a força para outra roda em caso de perda de contato com o solo, solução similar a existente na Strada e na Toro. A 1.3 Turbo custa R$ 115,9 mil (para PCD sai por R$ 99.7 mil) mas para ter multimídia de 7´´ com coexão sem fio Apple CarPlay e Andoid Auto com câmera de ré, frenagem automática e detector de fadiga é preciso adquirir o Pack Tech por R$ 2.300.

A versão seguinte é a Altitude (ex-Sport) que ganha multimídia de 8,4´´, ar digital dual zone, rodas de liga leve com novo desenho aro 17, teto bicolor na cor preta, emblema e adesivo da versão, novo para-barro, frenagem autônoma, detector de fadiga, monitor de mudança de faixa, rack de teto, tampão do porta-malas, tapetes em carpete, quebra sol e porta luvas iliminado por R$ 147,9 mil.

A versão seguinte é a Longitude que foi reposicionada e ganha rodas maiores de 18´´, carregador de celular sem fio, bancos em couro e sensor de estacionamento traseiro. O preço dessa versão é R$ 165,9 mil.

Com um pouco mais de orçamento tem o Jeep Renegade Night Eagle que ganha novo conteúdo e agrega chave presencial, monitor de ponto cego, rodas e logotipos escurecidos ao estilo da antiga Série S que não existe mais, farois com comutação automática, sensor crepuscular e de chuva e logo da versão por R$ 170,9 mil.

Bem proxima está a nova versão Sahara, que na verdade é a grande novidade da linha 2025 do Jeep Renegade e agrega visual exclusivo dos emblemas, rodas, teto bicolor de série e teto panorâmico elétrico, opção da cor Slash Gold (que estreou no Commander, frisos laterais e sistema Adventure Intelligence com mapas off line na multimídia além de rodas exclusivas aro 18. Essa versão custa R$ 173,9 mil que é a mesma da Trailhawhk.

O Renegade Tailhawk sofreu uma redução de R$ 14 mil em relação à linha 2024 saindo pelo mesmo preço da Sahara e traz a tração 4X4 e câmbio ZF de nove velocidades porém abre mão do teto bicolor e do teto solar panorâmico. Agrega ainda controle de descida off road e seletor de tração.

A versão topo de linha limitada a 500 unidades é a Willys que custa R$ 179,9 mil e traz também a tração 4X4 e ganha pneus ATR Plus Pirelli com rodas aro 17, Adventure Intelligence, Seletor de terrenos e teto solar. A versão Willys retorna ainda com visual exclusivo com adesivos preto fosco que remetem ao ano de 1941 (fundação da Jeep), adesivos e emblemas exclusivos e opção do verde Recon como cor externa da carroceria além do banco em couro com a inscrição “Willys” costurada em cinza.

Rodamos com a nova versão Sahara

Durante a apresentação da linha 2025 tivemos acesso estático à versão Willys e pudemos testar as novas versões Alttitude e Sahara. A versão estreante tem opção da cor Slash Golden que é um dourado mais claro e que se destaca das demais opções conhecidas.

Rodamos em um trecho de estrada e um pequeno trecho de cascalho onde foi possível relembrar as virtudes do Renegade: motor potente com 185cv, bom acabamento e espaço de cabine e agora uma nova opção no segmento intermediária que tem teto solar panorâmico, algo que nenhum concorrente traz por esse preço de R$ 173,9 mil.

A Jeep sabe que o design icônico do Renegade mantém clientes fieis ao seu estilo e mexe nos preços para deixar seu produto de entrada mais interessante e abrindo espaço na faixa dos R$ 120 a R$ 145 mil para as marcas da Stellantis (com o Fiat Pulse e Fastback, Citroën C3 Aircross e Peugeot 2008) atuarem com mais força. No segmento dos compactos mais equipados, torna os preços mais atrativos para se destacar e oferecendo como escada de acesso para modelos como o Jeep Compass que não por acaso é líder do segmento de SUVs médios.