Jeep Renegade ultrapassa 500 mil unidades vendidas no Brasil; relembre trajetória SUV compacto é fabricado em Goiana, Pernambuco, e exportado para 14 países da América Latina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 17h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h00 ) ‌



Lançado em 2015, o Jeep Renegade ultrapassou a marca de 500 mil unidades vendidas no Brasil. Foi o primeiro modelo da marca norte-americana produzido no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, e é exportado para 14 países da América Latina. Ao longo dos anos, passou por duas mudanças visuais e foi equipado com os motores 1.8 e.Torq, 2.0 turbodiesel, e atualmente com o T270 1.3 litro turbo.

O Jeep Renegade com motor 1.8 e.TorQ foi descontinuado no final de 2022. Esse conjunto motriz entregava até 139 cv e 19,2 kgfm de torque, com transmissão automática de seis velocidades. Antes disso, o motor 2.0 litros diesel de até 170 cv e 35,7 kgfm também foi retirado de linha, equipado com transmissão automática de nove velocidades. Atualmente, a versão renovada está equipada com o motor 1.3 litro T270 turbo, que oferece até 185 cv e 27,5 kgfm de torque, com transmissão automática de seis velocidades.

Além do Brasil, o Jeep Renegade é vendido em vários países da América Latina, incluindo México, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Guatemala e Paraguai. O SUV compacto também está disponível na Europa e na Ásia Pacífico.

Jeep Renegade ultrapassa 500 mil unidades vendidas no Brasil; relembre trajetória Jeep/Divulgação

Em relação às curiosidades, o Jeep Renegade faz referência ao legado da marca em capacidade 4x4, iniciado nos anos 70 com uma versão customizada do Jeep CJ5. Nos anos 90, essa nomenclatura foi usada em uma série especial do Wrangler. A versão Trailhawk é reconhecida com o badge Trail Rated, destacando seu sistema de tração para condução em condições severas e imprevisíveis.

Jeep Renegade ultrapassa 500 mil unidades vendidas no Brasil; relembre trajetória Jeep/Divulgação

Todos os modelos oferecem mais de 70 itens de segurança, incluindo sete airbags, frenagem automática, comutação automática de faróis, lane keep assist, entre outros. A carroceria do Renegade também apresenta diversos “easter eggs” que homenageiam a história da Jeep.

Jeep Renegade ultrapassa 500 mil unidades vendidas no Brasil; relembre trajetória Jeep/Divulgação

Vendas em 2024: Em junho deste ano, a Jeep vendeu 4.535 unidades do Renegade, colocando-o em sexto lugar atrás dos líderes Volkswagen T-Cross, com 5.936 unidades vendidas, e Chevrolet Tracker, com 5.918 unidades licenciadas, de acordo com dados da Fenabrave. No acumulado do ano, o modelo alcançou 23.492 unidades vendidas, sendo superado pelo Volkswagen T-Cross, com 31.519 unidades, e pelo Hyundai Creta, com 30.531 unidades comercializadas.

