Jetta GLI 2025 ganha novo visual que pode estrear no Brasil em breve Sedã é renovado nos EUA e México e deve desembarcar no Brasil como linha 2025

A Volkswagen acaba de divulgar atualizações importantes para a linha do Jetta. Trata-se da segunda rodada de atualizações que fazem o Jetta ficar mais parecido com a linha de carros atuais da marca.

Jetta GLI 2025 Jetta é renovado no México e EUA (Volkswagen Divulgação)

Entra em cena uma nova dianteira com grade em colmeia redesenhada e friso inferior vermelho assim como os farois em LED bem diferentes da versão anterior.

As rodas aro 18 são novas e os parachoques traseiros foram redesenhados e há dupla saída de escapamento em destaque.

O interior recebe um tabelier horizontal que parece mais amplo com saída de ar condicionado à meia altura, a multimídia segue sendo a Volksplay de 10,1 polegadas com espelhamento sem fio porém há botões de contato e o painel é digital.

Volkswagen Jetta GLI 2025 tem suspensão adaptativa opcional, assistentes de segurança à condução e os mesmos itens de série sendo a atualização visual sua grande novidade.

O motor 2.0 turbo não teve alterações e conta com 231cv e 35,7kgfm de torque conectado à transmissão de dupla embreagem com sete marchas e opção de câmbio manual de seis velocidades para os puristas.

Gosta do Jetta GLI? Veja essa avaliação do carro em sua versão atual aqui no R7 Autos Carros.









