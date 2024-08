Jumpy, Expert e Scudo ganham novidades no Brasil Crescimento das entregas no país impulsiona demanda por utilitários nas cidades, diz Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 12h00 ) ‌



Jumpy, Expert e Scudo ganham novidades no Brasil

A Stellantis acaba de relançar três utilitários conhecidos pelos seus clientes no Brasil: o Citroën Jumpy, o Peugeot Expert e o Fiat Scudo ganham novidades pontuais. Esses veículos compartilham a mesma plataforma e motor 1.5 litro turbodiesel, e são voltados para o mercado de transporte e logística, com foco no setor de delivery. A movimentação da Stellantis reflete o aumento significativo na demanda logística no Brasil, que, segundo a empresa, cresceu 400%, impulsionado pelo e-commerce.

Especificações



- Dimensões: 1,98 metros de altura, 5,30 metros de comprimento, 3,72 metros de entre-eixos e 2,20 metros de largura.

- Capacidade de carga: 6,1 metros cúbicos de volume e até 1,45 toneladas de peso.

- Configurações para passageiros: Versões 7+1, 8+1 e minibus 10+1. A versão 7+1 tem porta-malas de 850 litros.

Motorização e Consumo

Equipados com motor 1.5 litro turbodiesel de quatro cilindros, os veículos entregam 120 cv de potência e 300 Nm de torque, com transmissão manual de seis velocidades.



O consumo é de 11,9 km/l, proporcionando uma autonomia de até 800 km com um tanque de 69 litros.



Segurança e Conectividade

Os utilitários vêm com um pacote de segurança o que inclui obrigatórios freios ABS, controle eletrônico de estabilidade, além de assistência de frenagem de emergência, e sensores de estacionamento. Além disso, oferecem conectividade como rastreamento em tempo real, análise de telemetria e relatórios de localização e velocidade.

Preços

- Fiat Scudo Cargo: R$ 211.990

- Citroën Jumpy e Peugeot Expert: R$ 217.990

As montadoras também anunciaram que as primeiras três revisões terão um custo de R$ 0,10 por quilômetro rodado, além de prometerem preços competitivos na cesta de peças.