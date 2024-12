Kardian deslancha nas vendas, mas T-Cross lidera no ranking de SUVs compactos Crossover da Renault teve mais de 4,2 mil unidades emplacadas, já modelo da Volkswagen fechou novembro com mais de 9,4 mil unidades licenciadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 10h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h02 ) twitter

Renault Kardian Manual RODOLFO BUHRER

O segmento de SUVs compactos brasileiro é bastante disputado, uma vez que tem um alto volume de vendas, assim como todos os anos recebe novos modelos. Isto posto, o Renault Kardian, lançado no primeiro semestre, parece ter deslanchado nas vendas, visto que pulou da décima posição em outubro para sétima em novembro, fechando o mês passado com 4.287 unidades emplacadas. Todavia, ainda está distante do líder Volkswagen T-Cross com 9.468 unidades comercializadas no mês passado. Veja os SUVs compactos mais vendidos em novembro de 2024.

Volkswagen/Divulgação

O Chevrolet Tracker, que ganhará um novo visual no próximo ano, teve 6.311 unidades negociadas. Próximo dele ficou o Hyundai Creta, que também ganhou um novo desenho recentemente.

O Volkswagen Nivus, mais um SUV compacto a passar por uma repaginada, fechou o mês passado na quarta posição com 5.293 unidades licenciadas. Por sua vez, o Honda HR-V teve 4.475 unidades negociadas e ficou na quinta posição.

Já o sexto mais emplacado foi o Nissan Kicks, que ganhará novo desenho e motor 1.0 turbo em 2025, com 4.310 unidades contabilizadas, ficando na frente do Kardian.

Hyundai Creta Ultimate Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Segundo a Fenabrave, com 4.023 unidades emplacadas, o Fiat Fastback ficou na oitava posição. O nono lugar ficou com Fiat Pulse com 3.188 unidades emplacadas. O décimo mais vendido foi o Peugeot 2008, outro modelo que passou por uma revigorada no visual, com 1.764 unidades comercializadas.

Top 10 SUVs compactos mais vendidos em novembro 2024

1 - Volkswagen T-Cross - 9.468

2 - Chevrolet Tracker - 6.311

3 - Hyundai Creta - 6.082

4 - Volkswagen Nivus - 5.293

5 - Honda HR-V - 4.475

6 - Nissan Kicks - 4.310

7 - Renault Kardian - 4.287

8 - Fiat Fastback - 4.023

9 - Fiat Pulse - 3.188

10 - Peugeot 2008 - 1.764

