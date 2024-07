Kia Bongo estreia itens inéditos na Coreia do Sul aos 20 anos de idade Utilitário ganha até frenagem automática em seu país Natal Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h01 ) ‌



Kia Bongo itens inéditos na Coreia do Sul aos 20 anos de idade

A Kia Motors mantém o Bongo produzido há 10 anos no Uruguai com presença relativamente forte no Brasil. Mesmo sendo um produto antigo em sua terra natal, a Coreia do Sul por lá, o utilitário acaba de ganhar novidades importantes.

Mantendo a mesma estrutura de chassi, o qua bongo ganha novidades no conjunto ótico, nos pára-choques e também ganha itens de segurança inéditos.

Há novidades como multimídia de 10 polegadas, assistente de colisão central e até aviso de saída de faixa. Isso nas versões mais caras. Também está disponível a opção de câmbio do tipo automático com motor 2.5 de 160cv (a gás natural, opção comum na Ásia) ou 138cv com muito diesel. Por lá o Bongo leva 1200kg.

O Bongo também pode ser elétrico na Coreia do Sul com autonomia de 210km, suficiente para um dia de trabalho no leva e traz pelas cidades. No Brasil o Kia Bongo leva mais carga: 1.800kg, oferece tração 4x4 e tem o mesmo motor que aliás vem da Coreia porém com 130cv conectado ao câmbio manual pois aqui não há opções a GLP nem elétricas.

