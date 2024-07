Alto contraste

Kia confirma picape Tasman em 2025 com visual de BYD Shark

A Kia Motors confirmou que a nova picape compacta Tasman será vendida em vários países e mostrou a novidade com mais detalhes em um evento na Coreia do Sul. Há mais detalhes visíveis como as linhas quadradas da picape que será a primeira da marca e há chances de que ela seja lançada aqui no Brasil.

Ficaram evidentes mais detalhes como o capô cheio de ângulos e linhas retas incluindo a grade e os farois quadrados e altos como nos novos modelos da Kia Motors. O modelo tem caixas de roda também quadradas e o visual guarda semelhança com o perfil da BYD Shark recentemente mostrada.

Kia confirma picape Tasman em 2025 com visual de BYD Shark carbbuzz/reprodução

O modelo mostrado estava bastante camuflado com desenhos coloridos mas notamos rodas de 17 polegadas e pneus Goodyear All-Terrain preparados para off road. Sua produção ficará concentrada na Coreia do Sul, na unidade de Hwaseong com capacidade de 65.000 unidades no primeiro ano de produção e seu lançamento será feito primeiro na Austrália, um grande consumidor de utlitários.

Kia confirma picape Tasman em 2025 com visual de BYD Shark carbbuzz/reprodução

O motor deve ser o 2.2 turbodiesel CRDi com 200cv e 44,9kgfm de torque podendo haver ainda um 2.5 turbo a gasolina de 281cv e 43kgfm de torque. Não há informações sobre a estreia de um motor híbrido tal qual a Shark que está chegando a vários mercados ao mesmo tempo mas a Kia terá uma versão elétrica com bateria superior a 100kwh já usado no Kia EV9 com autonomia de 400km. O lançamento deve ser feito primeiro na Austrália e Ásia mas depois também na Europa, Oriente Médio e América Latina.





