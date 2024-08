Kia Forte vira “K4” nos Estados Unidos e mantém oferta do sedã Sedã tem até 29 itens de pacote adas e motor 1.6 turbo ou 2.0 aspirado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h00 ) ‌



Kia Forte vira “K4” nos Estados Unidos e mantém oferta do sedã

A Kia revelou os preços do novo Kia K4 2025, que substituirá o Forte na sua linha de sedãs nos EUA. Com preço inicial de US$ 21.990, sem incluir as taxas de destino e impostos locais o preço em conversão direta fica em torno dos R$ 125 mil, equivalente a um sedã compacto vendido no mercado nacional.

O sedã de visual arrojado acaba de chegar à nova linha e traz um design mais arrojado. O modelo médio tem 4,71m de comprimento com destaque para 96,5cn de espaço para as pernas, superior a concorrentes como Corolla, Civic e Sentra.

Por dentro além da multimídia em tela dupla de 12,3″ há sistema Apple CarPlay e Android Auto sem fio como itens de série, cockpit digital, áudio Harman Kardon, assentos dianteiros aquecidos e ventilados, Chave Digital e teto solar. O equipamento de segurança inclui oito airbags e 11 sistemas ADAS como padrão, de um total de 29 sistemas disponíveis.

O Kia Forte GT será substituído pelo Kia K4 GT-Line Turbo, sugerindo que o rótulo GT pode ser reservado para um modelo de performance completo. O modelo de topo GT-Line Turbo tem motor 1.6 litro turbo de quatro cilindros com 190cv e 26kgfm de torque.

Nos modelos de entrada o Kia K4 mantém o conhecido motor 2.0 litros naturalmente aspirado, de 147cv e 17,9kgfm de torque. As versões GT Line e GT-Line tem suspensão traseira independente e as demais eixo rígido. As entregas do Kia K4 2025 no mercado dos EUA começarão no próximo mês. O GT-Line será lançado em novembro, enquanto o GT-Line Turbo está previsto para o início do próximo ano.

