Kia K3: conheça o carro que está nos planos da Kia para o Brasil Compacto só viria com componentes nacionais mas seria opção para disputar com Polo, HB20 e Onix Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h04 ) ‌



Kia Motors/Reprodução Kia Motors/Reprodução

Durante o lançamento do Kia EV5, o R7-Autos Carros conversou com o presidente da marca, o empresário José Luiz Gandini, que confidenciou algumas novidades que podem estrear por aqui. Já destacamos a possibilidade do K4, que é sedã médio, mas Gandini também falou sobre a chance do K3 ser vendido no nosso mercado.

O empresário adiantou que há um estudo em curso para um ajuste de motorização para que o carro tenha credenciais para uma estreia por aqui. Mas que carro é esse?

O Kia K3 é um produto recente no México, país que também compra muitos modelos compactos. O carro é um pouco maior que modelos compactos que temos por aqui em torno dos 4m de comprimento.

Kia Motors/Reprodução Kia Motors/Reprodução

Visualmente, o K3 traz faróis estreitos unidos aos faróis que se abrem nas extremidades. Há uma tampa de porta-malas em formato retilíneo, com o visual bem esportivo. Há rodas aro 15 a 17, conforme a versão, tendo a GT Line o conjunto maior além de detalhes de apelo esportivo.

‌



O interior do K3 traz quadro de instrumentos com a tela de entretenimento de 10,25 polegadas em uma peça única, o volante achatado lembra dos modelos maiores e há itens como ar-condicionado de duas zonas, 6 airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESP), sistema de frenagem automática e detector de pontos cegos.

Kia Motors/Reprodução Kia Motors/Reprodução

Dimensionalmente a ficha técnica do Kia K3 se destaca por suas medidas: 4.295 mm de comprimento, 1.495 mm de altura e 1.765 mm de largura. O porta-malas tem 390 litros, superando a capacidade de modelos como o Volkswagen Polo e Hyundai HB20.

‌



Kia Motors/Reprodução Kia Motors/Reprodução

Sob o capô, eis a questão. O Kia K3 tem motor 1.6 de 125 cve um 2.0 de 154 cv, além de um motor 1.4 para exportação (no Uruguai, por exemplo, esse motor é oferecido) mas certamente essas opções não passariam sob as nossas rígidas regras de emissão.

Kia Motors/Reprodução Kia Motors/Reprodução

Para que seja exportado para cá com os benefícios do acordo Brasil-México, 60% dos conteúdos do carro deveriam ser locais. Assim a Kia poderia usar o motor do Hyundai HB20 1.0 com conjunto híbrido para que o carro fosse viável por aqui. Certamente esta seria a melhor opção. As 68 concessionárias da rede Kia também esperam produtos de maior volume, indo além de opções elétricas e híbridos já disponíveis, mas com tíquete alto a partir de R$ 160 mil, caso do Stonic.

