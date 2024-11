Kia Stonic ganha painel digital e pacote ADAS: veja o preço Modelo está disponível nos concessionários Kia em versão única por R$ 149,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 11h00 ) twitter

Kia Motors/Divulgação Kia Motors/Divulgação

Com três anos de trajetória no mercado brasileiro o Kia Stonic ganha algumas novidades pontuais na linha 2025. Agora também mais caro, o Stonic está disponível nos concessionários Kia em versão única por R$ 149,9 mil.

Kia Motors/Divulgação Kia Motors/Divulgação

A novidade ganha pacote ADAS que antes não estava disponível. No pacote estão assistentes de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência (FCA) e sistema de detecção do limite de velocidade inteligente (ISLA). Também há uma nova multimídia de 8 polegadas bem como um painel digital de 4,3 polegadas.

Motor de “HB20” só que híbrido

‌



O Kia Stonic mantém sua motorização que é bem conhecida por nós no Brasil pois equipa o compacto HB20 e também o Creta. O motor de 120cv e 20kgfm de torque funciona com um sistema MHEV (mild-hybrid) de 48V e câmbio de dupla embreagem sete marchas (que também chegou ao Creta neste ano).

Kia Motors/Divulgação Kia Motors/Divulgação

O motor funciona com alternador e motor de partida que alivia o uso de potência e ajuda a economizar combustível. O sistema conta com uma pequena bateria de 48V e ajuda a acumular a energia que é usada como auxiliar no motor por meio de uma polia ligada ao virabrequim.

‌



Kia Motors/Divulgação Kia Motors/Divulgação

O Kia Stonic tem consumo com médias de 13,7 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada, sempre na gasolina pois não é flex como o HB20.

