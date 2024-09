Kombi 67 anos: como a VW transformou uma ideia em um projeto de sucesso Primeiro rascunho foi feito em um pedaço de papel e desenvolvido, ao todo, em um período de dois anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Dia 02 de setembro é considerado o Dia Nacional da Kombi, símbolo da eficiência dos projetos da primeira fase da marca Volkswagen no mundo. O sucesso imediato desde o começo mostra que nem sempre é preciso consolidar uma ideia para se lançar outra. Foi justamente assim que a Kombi foi idealizada em 1946. Mas como ela chegou à sua versão final?

Tudo começou quando um importador holandês chamado Ben Pon foi à Wolfsburg, na Alemanha, para negociar a compra de Fuscas. Ao visitar a fábrica tomada pela produção do Fusca, Pon viu um veículo de suporte para entrega de peças dentro da fábrica que era chamado de Plattenwagen. Era uma cabine invertida feita sobre chassi de um Fusca com caçamba (Platten) e Ben Pon teve uma ideia genial.

Em 23 de abril de 1947, Ben Pon desenhou em um papel um veículo feito sobre o chassi do Fusca aproveitando toda a área possível como uma caixa e motor traseiro. A ideia era concorrer com modelos já disponíveis na Europa com capacidade de carga de 690kg, que seria superior aos concorrentes. A Volkswagen se interessou pela ideia de Pon, porém a capacidade instalada estava tomada pelo sucesso do Fusca.

Em três meses a Volkswagen aprimorou o projeto que chamou de “Type 29″. Os engenheiros pensaram em um veículo com estrutura de chassi aproveitando a produção das travessas do Fusca, mas acabaram optando por uma base para a Kombi.

Os designers da Volkswagen consultaram os técnicos da University de Braunschweig. Eles sugeriram um visual ainda retilíneo, mas com o “V” da Volkswagen, e desse projeto surgiu o desenho final. A condução do ar sobre as linhas na dianteira melhoram o coeficiente aerodinâmico e a eficiência do motor.

Heinz Nordhoff era entusiasta da ideia e agilizou os processos internos para aprovar o Type 2, que teve a primeira unidade feita em 19 de maio de 1949. O veículo combinado era um furgão que até poderia ter bancos traseiros removidos, ampliando a área de carga cujo nome era “Kombi” e também a “Commercial”, sendo que a versão Microbus foi feita só um ano depois, sendo seguida pela “Deluxe Microbus” em 1951.

O lançamento efetivo da Kombi ficou para o princípio de 1950, mas a produção havia iniciado no fim de 1949 com as duas versões. Os concessionários já tinham lista de espera para a entrega principalmente da versão furgão, pois a mecânica refrigerada a ar e a eficiência de um carro compacto capaz de levar quase 700kg de carga era seu grande atributo de robustez para o dia a dia.

Enquanto a Volkswagen ampliava a capacidade de produção da Kombi, já iniciava a exportação do Fusca e das primeiras unidades da sua utilitária que fazia frente aos concorrentes. O primeiro lote de veículos Volkswagen chegou ao Porto de Santos, no Brasil, em 1950, primeiro ano da Kombi em produção comercial.

Em menos de dois anos a Kombi já tinha inúmeras versões como carga, cabine dupla, ambulância, picape com painéis removíveis e mesmo com capacidade comprometida no primeiro ano mais de 11,8 mil unidades foram produzidas. E assim, a ideia colaborativa de um importador de carros se transformou em um modelo cult entre os carros antigos, símbolo para a marca Volkswagen e sucesso em tantos países como o Brasil.

O dia 02 de setembro foi escolhido para homenagear a Velha Senhora em função do início da produção ter sido nessa data em 1957, ainda antes da inauguração da própria unidade Anchieta, que se deu somente em 1959 com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek e do presidente da VW Heinrich Nordoff.

*com informações e colaboração de Helder Sobrêda, presidente do Kombi Clube do Brasil.