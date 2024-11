Kombi elétrica ganha versão básica com calotas Acabamento interno é dominado por acabamento cinza e preto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 12h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h08 ) twitter

O ID.Buzz é uma releitura do conceito da Kombi para os tempos atuais e isso todo mundo sabe. A “Kombi elétrica” acaba de ganhar uma nova versão básica na Europa chamava Freestyle com rodas de aço com calotas e lista simplificada de itens de série.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Esqueça a carroceria em dois tons, rodas de liga leve com acabamento diamantado. O acabamento interno é dominado pelas cores cinza e preto.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Até mesmo no visual de cor única, a Kombi elétrica acrescenta para-choques de plástico e um despojado adesivo lateral. As rodas são de aço estampado com calotas de dezoito polegadas.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

O motor também é menos potente que o ID.Buzz que conhecíamos. Ao invés dos 204cv o motor do ID.Buzz Freestyle tem 170 cv e 31,61 mkgf, com bateria de 59 kWh, que entrega 329 km de autonomia pelo ciclo WLTP.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Com menos itens de segurança, ao menos a Kombi elétrica de entrada tem painel digital de 5,3’’, central multimídia de 12,9’’ com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, sistema de ar-condicionado automático com duas zonas e câmera de ré.

Mas é possível incrementar a versão Freestyle. Rodas de liga leve com 19 polegadas por 2,5 mil euros, pintura de outros tons por 1 mil euros e outras opções estão disponíveis. O preço da novidade é 49,9 mil euros, cerca de R$ 300 mil em valores convertidos. Mas certamente ela não será oferecida por aqui, uma vez que nem mesmo a Volkswagen vende a Kombi no mercado nacional, mas oferece o veículo no regime de assinatura.

‌



A NOVA E A VELHA KOMBI: o que elas tem em comum? VEJA O VÍDEO!









