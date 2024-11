Kombi moderna já tem até versões híbridas lá fora: e no Brasil? VW T7 tem novo sistema de tração integral 4Motion elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen Kombi é um veículo e cônico em todo o mundo. Enquanto aqui no Brasil ela saiu de linha em dezembro de 2013, desde o final dos anos 1970 na Europa ela já recebia uma nova geração. Essa história segue até hoje pois a T7 é a sequência da Kombi enquanto o ID.Buzz é sua releitura com motor elétrico. Embora esteja distante do Brasil o Volkswagen T7 ganhou novo motor híbrido inédito.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Trata-se do Volkswagen T7 eHybrid 4Motion disponível nas versões Multivan e Califórnia Camper.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Essa nova versão oferece um sistema híbrido plug-in combinado com tração nas quatro rodas, atraindo aqueles interessados em eletrificação, mas que ainda não estão prontos para veículos totalmente elétricos. Para quem conheceu só o motor 1.4 flex da Kombi nacional entre 2005 e 2013 é um grande upgrade.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Mas de certa forma esse conjunto híbrido seria plausível por aqui. No coração do eHybrid 4Motion está um novo sistema híbrido plug-in (PHEV) que produz uma potência combinada de 241cv e 35kgfm de torque. A combinação vem do motor TSI Evo2 de 1,5 litro, que entrega 174cv na dianteira, combinado com um motor elétrico frontal de 113 cv e um motor de 134 cv no eixo traseiro. O motor 1.5 e a evolução do 1.4 TSI que temos fabricado em São Carlos/SP sendo usado em versões do T-Cross, do Virtus e também no Taos.

‌



Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A potência é distribuída para as quatro rodas por meio de um novo eixo traseiro que funciona exclusivamente com energia elétrica, permanecendo ativo mesmo quando a bateria está descarregada. Nesses casos, o motor TSI e o motor elétrico dianteiro trabalham juntos para gerar a energia necessária para o motor elétrico do eixo traseiro, com o motor dianteiro atuando como um gerador. O câmbio é sempre o DSG de seis marchas já conhecido.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

Esta será a primeira vez que a “Kombi” ou melhor, T7, irá usar sistema 4Motion (tração integral) com motor elétrico pois é possível selecionar o tipo de tração ou deixar de forma automática.

‌



A alimentação do motor híbrido fica por conta de de uma bateria de 19,7kwh que oferece até 91km de autonomia elétrica para a T7. O sistema já é compatível com sistema de carga de 11kw em carregadores residenciais e 50kw para sistemas de carga rápida

‌



Como veículo multi propósito, a Kombi moderna funciona como fonte de energia para funcionar ar-condicionado, ventilador, aquecimento do veículo bem como recarregar dispositivos e trazer energia para eletrodomésticos entre outros. Porém a Kombi T7 é bem cara até para os padrões europeus. Na Alemanha ela estreia por US$ 76 mil enquanto a versão Califórnia sai por US$ 83 mil. Em valores convertidos o preço é de R$ 456 a R$ 498 mil.

A NOVA E A VELHA KOMBI: o que elas tem em comum? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.