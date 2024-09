Lamborghini Countach: 50 anos de um clássico de vanguarda Primeiro modelo surgiu em 1974 para ter só 50 unidades e segui além por mais 16 anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



Lamborghini Countach LP400 de 1974 - Lamborghini/Divulgação Lamborghini Countach LP400 de 1974 - Lamborghini/Divulgação

A Lamborghini está celebrando 50 anos de lançamento do Countach. Revelado em 1974, o Countach deveria ser uma série especial do LP400 e fez história com sua elegante carroceria de projeto Bertone. Ao divulgar uma foto ao lado do Revuelto, verde como o modelo cinquentenário, a divisão italiana quis lembrar a história na sede de Sant’Agata Bolognese, em Bolonha, Itália. Mas por que o Countach foi tão importante?

Lamborghini clássico na fábrica de Bolonha - Lamborghini/Divulgação Lamborghini clássico na fábrica de Bolonha - Lamborghini/Divulgação

O estilo do Countach não nasceu com ele mesmo mas sim alguns anos antes com o Lancia Stratos de 1970. A frente em forma de cunha e o formato aerodinâmico orientaram e influenciaram o design de muitos carros e até mesmo da arquitetura, da moda e das artes plásticas.

Lamborghini/Divulgação Lamborghini/Divulgação

O primeiro Lamborghini Countach LP400 surgiu no Salão de Genebra onde 50 pedidos foram feitos na ocasião. Seu desenho futurista tinha motor 3,9 litros com 370cv mas a versão do Salão não foi produzida e sim levemente alterada na dianteira para os modelos de produção.

Salão de Genebra: grande estreia no estande da Bertone - Lamborghini/Divulgação Salão de Genebra: grande estreia no estande da Bertone - Lamborghini/Divulgação

A segunda versão veio em 1978 mas diferente do que se possa imaginar o motor era menos potente e tinha 345cv. Porém sua aerodinâmica era ainda mais eficiente com novos pneus Pirelli P7 345/35 R15 sendo os mais largos já feitos na história. A primeira série teve 50 unidades, a segunda 105 e a terceira 82 unidades.

‌



Interior do Countach dos anos 1970 - Lamborghini/Divulgação Interior do Countach dos anos 1970 - Lamborghini/Divulgação

Nos anos 1980 o Lamborghini Countach fez sucesso entre os milionários da época, sobretudo nos Estados Unidos. Tinha motor V8 4,8 litros e teve 321 unidades produzidas porém após 1985 ficaria ainda mais forte com o V8 5,7 litros e foi o último modelo com carburador.

Modelo de 1978 já com as primeiras mudanças - Lamborghini/Divulgação Modelo de 1978 já com as primeiras mudanças - Lamborghini/Divulgação

No ano seguinte ele teria parte da carroceria substituída por Kevlar, a carburação foi trocada por injeção eletrônica Bosch K-Jetronic e chegava a 415cv assim como o motor passaria a ganhar quatro válvulas por cilindros. Assim seria chamado Countach LP5000 Quattrovalvole.

‌



Nos anos 1980 em versão para o mercado norteamericano - Lamborghini/Divulgação Nos anos 1980 em versão para o mercado norteamericano - Lamborghini/Divulgação

Em 1988, a Lamborghini comemorou 25 anos com o 25th Anniversary Countach que teve uma reestilização assinada por Horácio Pagani que trouxe novas carenagens para a carroceria perdendo um pouco do estilo original.

Motor mais forte após 1985 nos EUA além de injeção eletrônica Bosch - Lamborghini/Divulgação Motor mais forte após 1985 nos EUA além de injeção eletrônica Bosch - Lamborghini/Divulgação

No entanto, era tecnicamente o melhor Lamborghini já feito apesar da concorrência bater à porta.

‌



Já nos últimos suspiros no fim dos anos 1980 - Lamborghini/Divulgação Já nos últimos suspiros no fim dos anos 1980 - Lamborghini/Divulgação

Seja como for, após 1990 um pouco ofuscado por modelos como a Ferrari Testarossa, o Lamborghini Countach saiu de cena mas deixando sua marca indelével no design automotivo símbolo de esportividade dos carros italianos.