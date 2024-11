Lamborghini Revuelto pega fogo após rodar só 174km Superesportivo foi consumido pelas chamas em Nova York Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/10/2024 - 16h59 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h55 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

Um Lamborghini Revuelto foi consumido pelas chamas após rodar apenas 108 milhas (174km) com seu proprietário. O carro apresentou princípio de incêndio na parte traseira enquanto circulava por uma autoestrada em Nova York quando o motorista deixou o carro e não conseguiu controlar o foco. Ninguém ficou ferido.

O carro em questão pertence ao empresário Ethan Duran, dono da Corsa Auto Group, uma empresa que aluga carros exóticos em Nova York, Los Angeles, Miami e também em Boston. Duran encomendou o Revuelto em setembro do ano passado e o recebeu no início deste mês.

Em uma postagem no Instagram, o proprietário disse que notou chamas saindo da parte traseira do carro e imediatamente encostou.

Os bombeiros da região responderam ao chamado, mas não conseguiram apagar o fogo antes que o carro fosse completamente destruído.

Este é o primeiro caso conhecido de um Revuelto envolvido em um acidente, mas o histórico da marca não é bom com essas ocorrências. Seu antecessor, o Aventador, foi alvo de recall no início de 2017 após ser descoberto que um defeito no sistema de emissões evaporativas permitia que gasolina penetrasse no filtro de carvão ativado e nas válvulas, o que podia gerar incêndio.





