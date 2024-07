Lavagem do carro: Economize até 300 litros de água com limpeza a seco Lavar a seco é fácil e requer três produtos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 02h00 ) ‌



Lavagem do carro: Economize até 300 litros de água com limpeza a seco

A tendência da lavagem a seco é irreversível e pode ajudar a economizar água e ao mesmo tempo permite uma limpeza mais efetiva do automóvel. E diferente de uma lavagem comum com mangueira que pode consumir até 300 litros de água em apenas 10 minutos, a limpeza a seco do veículo faz o mesmo trabalho de forma eficiente. Hoje em dia existem produtos bastante efetivos que fazem a limpeza com pouco trabalho e sem riscos ou danos à pintura. Mas como fazer? Quais produtos usar? Veja o passo a passo.

Para evitar qualquer risco na superfície da pintura é preciso ter dois produtos: o líquido da limpeza a seco e ao menos duas flanelas de microfibra. Quanto mais felpuda menor será o risco de dano a pintura do automóvel.

A primeira dica para fazer a limpeza a seco é que o veículo não pode estar com a superfície quente. Portanto jamais se deve lavar um carro a seco sob o sol. A carroceria precisa estar necessariamente fria para evitar manchas. A limpeza deve ser feita de cima para baixo. Isso quer dizer que em primeiro lugar será preciso limpar o teto, depois as portas e porta-malas deixando o capô por último. A parte inferior das portas onde geralmente se acumula fuligem e outras sujidades deve ser limpa como último passo.

Aplique primeiro o produto que geralmente vem acompanhado de uma embalagem do tipo gatilho. Borrifando sobre a superfície, use uma microfibra para fazer a limpeza em movimentos circulares. Em seguida, use a microfibra mais limpa e seca para uma limpeza final.

Os vidros podem ser limpos borrifando o produto diretamente na superfície e usando a microfibra mais limpa após ter limpado todo o veículo. Com alternativa, também é possível usar produtos do tipo limpa vidros. Ao chegar nas rodas, é preciso usar maior quantidade de produto. Para os entusiastas, há produtos que fazem a remoção da graxa e sujeira que ficam nas rodas ou calotas. Estes produtos “soltam” a sujeira de forma mais fácil. Basta aplicar diretamente e em seguida jogar um pouco de água.

Após a lavagem a seco, o proprietário pode usar produtos do tipo cera líquida que ajudará a dar mais brilho para o veículo. Porém, em geral, os produtos de lavagem a seco já contêm em sua formulação cera líquida que ajuda a limpar e dar brilho. Claro, produtos do tipo pneu pretinho e hidratantes de plástico ajudam a finalizar a lavagem e deixar o carro com aspecto de novo. O importante é ter em mente essas dicas e passar a utilizar a lavagem a seco neste dia a dia deixando de lado o mito de que estes produtos riscam a pintura ou danificam o carro.

