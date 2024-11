Leapmotor bate novo recorde de vendas na China Marca da Stellantis quer chegar a 250 mil unidades vendidas até o final do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/11/2024 - 12h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução

No início desta semana a Leapmotor, marca do grupo Stellantis, anunciou os resultados financeiros no terceiro trimestre de 2024. Os números foram bem animadores para uma marca que está iniciando um processo de internacionalização. No total foram vendidos 86.165 veículos neste período, um crescimento de 61,7% em relação ao trimestre anterior. O total de vendas alcançou 172.861 carros até setembro de 2024. Em relação a 2023 o crescimento chegou a 94,6%.

CarNewsChina/Reprodução

Só em outubro a Leapmotor vendeu 38.177 unidades e reportou que irá alcançar o resultado de 250.000 unidades produzidas em vendidas até o final deste ano. Só na China a Leapmotor já tem 493 pontos de venda cobrindo um total de 204 cidades.

CarNewsChina/Reprodução

Em termos financeiros a Leapmotor alcançou neste último período um faturamento de US$ 1,36 bilhão (cerca de US$ 8 bilhões) com uma margem de 8,1% mas ainda não alcançou o break even, o equilíbrio que permite a lucratividade das operações. Segundo a marca a expectativa é chegar ao equilíbrio em 2025. Em um reporte do grupo Stellantis a Leapmotor reforçou o plano de expansão para as regiões da Ásia Pacífico, Oriente Médio, África e América do Sul como próximos mercados a serem explorados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.