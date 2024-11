Leapmotor chega à meio milhão de unidades produzidas na China Marca da Stellantis acelera produção e coloca em prática plano de expansão pela Europa e América Latina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/10/2024 - 11h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 11h00 ) twitter

Leapmotor/Reprodução Leapmotor/Reprodução

A Leapmotor é uma marca recente no universo dos veículos eletrificados. A marca que hoje tem 51% de participação acionária da Stellantis registrou a produção de 500.000 veículos na China. E há menos de quator meses a produção já havia alcançado 400.000 unidades.

Leapmotor/Reprodução Leapmotor/Reprodução

No mercado chinês entre agosto e setembro foram vendidas 30 mil unidades enquanto o ritmo de vendas acelerou 94% em relação a 2023.

Leapmotor/Reprodução Leapmotor/Reprodução

A Leapmotor é uma marca recente no universo automotivo. Fundada há nove anos o primeiro veículo da marca, o S01, estreou apenas quatro anos depois. Hoje a marca tem um sedã e quatro veículos do segmento dos crossovers incluindo o C10 que foi mostrado no começo da semana em Paris.

Leapmotor/Reprodução Leapmotor/Reprodução

A Leapmotor deverá começar a se estabelecer no Brasil em 2025 . Entre os carros já vistos por aqui estão o C10 e T03 elétricos que foram vistos rodando perto da fábrica de Betim/MG. A marca, no entanto, ainda não fez um anúncio efetivo da estreia no Brasil (apenas na América Latina).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.