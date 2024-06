Leapmotor já começou produção na Europa

Alto contraste

A Stellantis reagiu rápido ao anúncio de elevação de impostos dos carros chineses no continente europeu. A marca anunciou esta semana que a produção do compacto T03 já começou na Polônia o que pegou o mercado de surpresa.

A marca do grupo Stellantis fez o anúncio sem confirmar detalhes sobre o carro. Não se sabe se o grupo irá comercializar o T03 como Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, RAM ou Leapmotor. A produção foi iniciada em Tychy e deve alcançar escala comercial em setembro.

A unidade é considerada “coringa” para a Stellantis onde será feito o Jeep Avenger para a Europa, modelos elétricos com base CMP para Citroën e agora, até o momento, para produzir o T03.

Inicialmente o T03 será feito em Tychy mas outro veículo será feito na mesma planta a partir do próximo ano. No total serão seis modelos até 2027.

O anúncio de início das vendas será feito em setembro e até o final do ano a divisão de elétricos da Stellantis pretende chegar a 200 pontos de venda na Europa. O anúncio de estreia da marca será feito na América do Sul até o final do ano.





