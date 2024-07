Leapmotor T03 já está em testes no Brasil: uma nova marca ou um novo modelo Fiat? Na internet, flagras do subcompacto antecipam planos da marca de lançar compacto elétrico no mercado nacional

A Leapmotor será anunciada em setembro na América do Sul e seus carros já começam a rodar em testes por aqui. A marca acessível de carros elétricos da Stellantis já começou a testar o compacto T03 nos arredores de Betim, Minas Gerais, onde fica a fábrica da Fiat.

Leapmotor T03 é o compacto elétrico na China que pode vir disputar com o Dolphin Mini

Na imagem divulgada pelo perfil “Mentiras Automotivas”, é possível ver apenas a traseira do veículo, que está completamente camuflada. No entanto, as lanternas traseiras estão bem destacadas. Visualmente, o Leapmotor T03 apresenta faróis dianteiros arredondados, assim como os traseiros. Internamente, segue a tendência dos carros chineses, com uma ampla central multimídia e painel de instrumentos digital, porém bem simplificado na proposta.

Leapmotor T03 é o compacto elétrico na China que pode vir disputar com o Dolphin Mini

Rival do BYD Dolphin Mini e do Renault Kwid E-Tech, o Leapmotor T03 mede 3,62 metros de comprimento, 1,65 metro de altura, 1,59 metro de largura e 2,40 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 210 litros. Para efeito de comparação, o Fiat Mobi mede 3,56 metros de comprimento, 1,63 metro de largura, 1,49 metro de altura, 2,30 metros de entre-eixos e possui um porta-malas com capacidade de 235 litros.

Leapmotor T03 é o compacto elétrico na China que pode vir disputar com o Dolphin Mini

O Leapmotor T03, na China, é vendido com motor elétrico de 107 cv e 16,1 kgfm de torque. A bateria pode ser uma LFP de 41,3 kWh da Hive Energy, permitindo rodar até 403 km no ciclo de testes chinês CLTC.

T03 rodando na China: cena comum

Durante um evento recente, na China, flagramos várias unidades do T03 nas cidades de Shanghai e Hangzhou. Por lá o T03 custa no máximo US$ 13 mil, cerca de R$ 70 mil em valores puramente convertidos. Resta saber qual a estratégia de lançamento da marca Leapmotor por aqui. Há chance do T03 estrear com o emblema Fiat ou mesmo com sua marca original dentro do guarda chuva da Stellantis. Só em junho a Leapmotor vendeu 11.400 unidades no mercado chinês.