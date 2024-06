Lembra do Ford Mondeo? Ele voltará como SUV em breve Veículo com esse nome já foi usado na Europa e na América do Sul, incluindo o Brasil

Lembra do Ford Mondeo? Ele voltará como SUV em breve: entenda

A Ford tem um portfólio muito completo de veículos na Ásia e um produto bem diferente entre muitos SUVs e picapes é o Evos, que agora renasce como Mondeo Sport. Ou seja, um produto com nome que já foi usado na Europa e na América do Sul, incluindo o Brasil, voltará desta vez ao mercado chinês como SUV cupê com motor híbrido.

Mas que carro é esse?

O Ford Mondeo Sport 2025 será vendido inicialmente na China como SUV cupê de porte médio com 4,92m de comprimento e 2,94m de entre-eixos com amplo espaço interno e 527 litros de porta-malas e 1.550 litros de capacidade com o segundo banco rebaixado.

Por dentro, o SUV propõe ser um produto de alta tecnologia com cluster digital de 12 polegadas e uma multimídia com nada menos do que 27 polegadas com resolução 4K e sistema Ford Sync+ 2.0.

Motor híbrido

O Ford Mondeo Sport será um híbrido puro com motor 2.0 turbo quatro cilindros EcoBoost com 304cv combinado com motor elétrico, mas a potência de cada motor não foi divulgada. É mais forte que o Mondeo sedã que tem motor de 235cv combinado com câmbio CVT automático.

De acordo com CLTC equivalente ao nosso Inmetro o Ford Mondeo Sport roda até 915km com um tanque de gasolina. O preço do Mondeo Sport partirá de US$ 28,9 mil, cerca de R$ 149 mil em valores puramente convertidos.

Vale reforçar que a Ford mantém o Mondeo sedã em linha ao lado do Sport que se torna um SUv que quer repetir o sucesso do três volumes. O projeto é fruto da Joint Venture da Ford com a Changan. A partir da China a Ford vende no Brasil o Territory com motor 1.5 turbo sem eletrificação que é fruto de parceria da marca com a JMC Jiangling.





