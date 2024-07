Lepmotor começa a enviar C10 e T03 da China para a Europa Dois modelos serão vendidos em 200 pontos na Europa mas intenção é chegar em 500 até 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2024 - 16h11 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h11 ) ‌



A Stellantis anunciou nesta manhã que os elétricos C10 (SUV) e T03 (compacto) da China, a partir do porto de Shangai, para a Europa. A Leapmotor é a quarta maior startup de elétricos em vendas na China.

Carros no embarque do porto de Shangai para a Europa

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares disse que a operação “demonstra nosso compromisso em fornecer soluções de mobilidade inovadoras, acessíveis e sustentáveis para os clientes”.

Stellantis acelera desenvolvimento de SUV compacto com a Leapmotor

Até hoje 400 mil veículos elétricos foram produzidos e o presidente e CEO da Leapmotor, Zhu Jiangming reforçou que “a China é o maior e mais competitivo mercado de veículos elétricos do mundo e os nossos produtos mostraram seu valor ao serem aclamados pelos clientes locais. Desde o início, os modelos T03 e C10 foram elaborados para satisfazer os elevados padrões dos clientes globais, e estamos confiantes de que a colaboração entre Stellantis e Leapmotor impulsionará um crescimento significativo para ambas as empresas.”

Leapmotor T03 é o compacto elétrico na China que pode vir disputar com o Dolphin Mini

Atualmente a Stellantis tem 200 pontos de venda para a distribuição dos carros da Leapmotor e quer chegar a 500 até 2026. A produção das unidades para a Europa foi iniciada em junho.

Marca da Stellantis já testa SUV elétrico no Brasil @stellantis_clube/Reprodução

De acordo com o press release da Stellantis o foco para o mercado europeu deve ser o SUV C10 feito sobre a plataforma LEAP3.0 desenvolvida pela Leapmotor. Além do C10, o C16 recém lançado na China também pode estar nos planos para um segundo momento.

Sobre o Leapmotor C10 e T03 arquitetura eletrônica e elétrica central integrada, tecnologia célula-para-chassi (CTC) e o que marca chama de cockpit inteligente. O motor do SUV tem 231 cv e 32,6 kgfm com autonomia WLTP de 420 km e apto a receber uma classificação de 5 estrelas pelo padrão de avaliação europeu, o E-NCAP.

T03 rodando na China: cena comum

Já o Leapmotor T03 é um carro urbano com autonomia WLTP de 265 km. O compacto tem várias versões mas em média o motor elétrico tem 95cv com bateria de 31,9 kWh. O T03, inclusive já foi flagrado no Brasil em testes porém ainda totalmente camuflado. A Leapmotor já tem um responsável para a operação no país conforme anúncio feito ano passado.