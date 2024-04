Lexus projeta crescimento no Brasil e inaugura concessionária no DF Marca espera vendas de 1.100 unidades neste ano e abre nova concessionária no DF

Alto contraste

A+

A-

Novo ponto de vendas da Lexus em Brasília - DF Novo ponto de vendas da Lexus em Brasília - DF (Lexus Divulgação)

A Lexus registrou um aumento expressivo de 166% nas vendas no mercado nacional entre janeiro e março. Ao longo de 2023, o crescimento da marca atingiu 145% em relação a 2022, conforme mostram os números da Anfavea, que compila os dados dos fabricantes de veículos.

Lexus RX 500h 2023 preserva o visual tradicional da marca com uma longa grade frontal Lexus RX 500h 2023 preserva o visual tradicional da marca com uma longa grade frontal (Lexus/Divulgação)

A Lexus, divisão de luxo da Toyota, inaugura nesta semana uma concessionária flagship no Distrito Federal, localizada no SIA, Trecho 2, zona industrial. Essa inauguração completa a rede que já está presente em Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Vitória (ES) e duas lojas em São Paulo (SP).

Concessionária tem o novo padrão da marca Lexus e já está em operação com as demais lojas Concessionária tem o novo padrão da marca Lexus e já está em operação com as demais lojas (Lexus Divulgação)

Para este ano, a Lexus projeta comercializar pouco mais de 1.100 unidades no mercado nacional, impulsionada principalmente pelo RX 500h híbrido. Toda a linha Lexus conta com cinco anos de garantia para o veículo e oito anos para o conjunto híbrido, o que inclui as baterias.

Lexus tem lojas em nove estados incluindo o Distrito Federal Lexus tem lojas em nove estados incluindo o Distrito Federal (Lexus/Divulgação)

"Nós, da Lexus Brasil, estamos orgulhosos dos resultados alcançados em 2023. Essa conquista reflete nosso compromisso com a excelência e a satisfação do cliente. Olhando para 2024, estamos empenhados em alcançar nosso objetivo de crescimento e motivados por esse aumento significativo nas vendas já no primeiro trimestre. Continuaremos focados em fortalecer nosso relacionamento com os clientes e em superar nossas metas para o ano, mantendo nosso compromisso com a inovação e a qualidade em todos os aspectos do nosso negócio", afirma Nancy Serapião, Head da Lexus do Brasil.