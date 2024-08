Lexus RX 450h+ que faz 36,1 km/l chega ao Brasil; veja preço e equipamentos Primeiro SUV híbrido plug-in da marca tem motorização de 308 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2024 - 08h29 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h29 ) ‌



Durante o Festival Interlagos, que acontece entre os dias 9 e 11 de agosto, a Lexus lança o novo RX 450h+, que é o primeiro SUV híbrido plug-in da marca no Brasil. Vendido por R$ 609,990, o SUV tem motorização de 308 cv e pode fazer até 36,1 km/l.

Em relação ao desenho, o o novo Lexus RX 450h+ conta com design Spindle Body, que traz uma ampla grade frontal interligada ao para-choque, assim como acontece no “primo” de marca Toyota Corolla Cross. Já os faróis têm assinatura visual em “L” e são em LED. A traseira conta com ampla lanterna sobre a tampa do porta-malas e tem um desenho futurista. As rodas são de 21 polegadas com acabamento diamantado e esportivo. O crossover está disponível nas cores Branco Pérola, Prata Iridium, Cinza Cromo, Bronze, Preto Grafite e três exclusivas, sendo a Vermelho Rubio, Verde Musgo e Azul.

O interior do Lexus RX 450h+ segue a tendência do mercado, trazendo entradas USB-C, além duas amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e outra multimídia de 14 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlya. Também há sistema de som Mark Levinson com 21 alto-falantes, ar-condicionado automático digital de três zonas, bem como assistentes ADAs como sistema de sáida de faixa, sistema de mudança de faixa, sistema de colisão frontal, farol alto adaptativo, cotnrole de velocidade e cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, susporte à frenagem de estacionamento, radar de verificação de perímetro, entre outros itens, como Isofix, câmera de 360 graus, sistema de estacionamento automático e ABS nas quatro rodas.

A Lexus ainda negociará o híbrido plug-in com um carregador portátil e uma wallbox da WEG capaz de recarregar a bateria completamente em apenas 2h45min.

O Lexus RX 450h+ vem equipado um motor a combustão de 2,5 litros de quatro cilindros e dois elétricos, que juntos totalizam a potência de 308 cv e 23,6 kgfm de torque. Segundo a fabricante, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 6,5 segundos. Já o consumo no modo elétrico é de apenas 56 km, uma vez que traz uma bateria de 18,1 kWh.

Sobre o consumo, o Inmetro divulga 13,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada no modo híbrido. Já rodando apenas com a energia da bateria o consumo do o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro é de 36,1 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada.