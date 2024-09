Lexus RX 500h: testamos o “primo rico” do Toyota RAV4 Arrojado e na cor bronze, é impossível passar despercebido mas entrega cada detalhe com primor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 02h00 ) ‌



Lançado em 2023, o Lexus RX 500h é uma visão tradicional da marca de luxo da Toyota com perfil norteamericano dos carros grandes nas dimensões mas que também evoluiu muito no conteúdo. A Lexus vendeu só 1.000 veículos em 2023 e espera fechar 2024 com 1.100 veículos e avançar 10% preparando o terreno para crescer mesmo em 2025 por aqui.

Enquanto a marca renova os produtos da linha o R7- Autos Carros testou o Lexus RX 500h, vendido por aqui na versão única F-Sport, na faixa dos R$ 580 mil.

O Lexus RX 500h 2023 preserva o visual tradicional da marca com uma longa grade frontal e faróis afilados com desenho futurista. Em tudo seu design sugere um carro ainda maior. O RX 500h traz por dentro acabamento em couro nos bancos, manopla de câmbio e volante. Também passa a contar com revestimento em alumínio e em Alcântara.

O Lexus RX 500h, que tem carregador por indução, traz uma central multimídia de 14 polegadas com conexão sem fio Android Auto e Apple CarPlay. Também traz ar-condicionado de três zonas, head-up display, teto solar elétrico, câmera de 360º, maçanetas elétricas, entre outros equipamentos.

‌



Lexus/Divulgação Lexus/Divulgação

Em relação ao itens de segurança ativa, o Lexus RX 500h vem equipado com o sistema Safety System 3.0 que conta com farol alto automático, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado em ré com frenagem automática, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, iluminação de curvas, assistente ativo em curvas, controle eletrônico de tração e controle eletrônico de estabilidade.

Sob o capô, o Lexus RX 500h vem equipado com motor 2.4 litros turbo, que entrega 275 cv. Já os elétricos têm 87 cv na dianteira e 54 cv na traseira. Juntos os três propulsores entregam 371 cv com torque de 46 kgfm. Segundo a fabricante, o crossover pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 6,2 segundos e atingir a velocidade máxima de 210 km/h.

‌



Lexus/Divulgação Lexus/Divulgação

Ao longo de uma semana testamos o confortável Lexus em percursos urbanos e uma pequena viagem fora de São Paulo. O desempenho em um carro de 2.100kg que parece desenvolto com destaque para o silêncio a bordo.

O Lexus RX 500h tem 4,89m de comprimento e ganhou 6cm no entre-eixos (generosos 2,85m), 1,92m de largura e 1,69m altura.

‌



O primeiro ponto de atenção ao longo do nosso teste está na alta sensibilidade dos sensores e controles de segurança. Com sensores laterais e dianteiros, circular pelas cidades com vagas apertadas e muitas motocicletas que param junto aos veículos no semáforo, a convivência com alertas e bipes pode ser cansativa.

Lexus/Divulgação Lexus/Divulgação

Outro ponto esta no amplo tamanho das telas porém na baixa resolução das imagens. Por já ser um produto de origem antiga, o RX 500h precisa e mereceria uma atualização mais ampla neste quesito.

Porém a família viaja com conforto máximo a bordo do RX 500h. Destaque para o som Surround Premium Mark Levinson com 20 alto falantes capazes de ampliar a percepção sonora em qualquer viagem. E receber elogios por isso.

Lexus/Divulgação Lexus/Divulgação

O motor V6 foi trocado por um 2.4 quatro cilindros combinado com motores elétricos que somam 371cv com 46kgfm de torque de silêncio e torque. A transição é percebida apenas em trocas suaves e vibração bem absorvida pela estrutura do veículo. Vale lembrar que o Lexus RX 500h é um híbrido puro, sem recarga externa. Ao longo do nosso teste o consumo na cidade ficou em 10,8km/l e na estrada 10km/l segundo o computador de bordo.