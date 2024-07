Licenciamento 2024 começa a vencer em julho; veja calendário de pagamentos Calendário mudou este ano e motoristas devem estar atentos aos prazos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



Os veículos registrados no estado de São Paulo Tiveram a partir deste ano um novo calendário de pagamentos da taxa de licenciamento. No final de julho começa a vencer o prazo para os automóveis com final de placa 1 e 2. Já os caminhões e tratores tem prazo diferente que só começa a vencer em setembro.

A taxa de licenciamento anual será de R$ 160,22 em 2024, de acordo com a divulgação da Coordenação da Administração Tributária do Estado de São Paulo. Porém só é possível licenciar o veículo com IPVA em dia bem como as multas.

Quem não tiver o licenciamento pago no prazo está sujeito a uma multa de R$ 297,47 pois essa é considerada uma infração gravíssima. Confira abaixo os prazos para pagamento do licenciamento. A taxa pode ser recolhida por meio dos aplicativos de bancos conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander

* Final 1 e 2, mês de julho;

* Final 3 e 4, mês de agosto;

* Final 5 e 6, mês de setembro;

* Final 7 e 8, mês de outubro;

* Final 9, mês de novembro;

* Final 0, mês de dezembro

Abaixo, o Calendário de Licenciamento do Estado de São Paulo correspondente aos veículos registrados como caminhão e trator

* Final 1 e 2, mês de setembro;

* Final 3, 4 e 5, mês de outubro;

* Final 6, 7 e 8, mês de novembro;

* Final 9 e 0, mês de dezembro

Para emitir o documento digital

Após o pagamento, o download e/ou impressão do documento digital atualizado deve ser realizado pelos portais do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT). Vale lembrar que não é preciso imprimir o licenciamento desde que o motorista tenha acesso ao aplicativo da Carteira Digital.