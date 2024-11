Linha Haval H6 2024 tem atualização para 2025 via nuvem Recursos do novo ano-modelo serão disponibilizados aos compradores do ano-modelo anterior, por meio de atualização pela nuvem (OTA) Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 11h00 ) twitter

A GWM liberou para o SUV Haval H6 2024 a atualização de software e aprimoramentos da linha 2025 por meio do update via internet. A internet pela nuvem, também chamado de Over the Air (OTA), evita que os clientes tenham que se deslocar até a concessionária para atualizar o sistema.

Esta é a primeira vez que os consumidores do ano-modelo anterior receberão os mesmos recursos que foram adicionados no novo ano-modelo.

O tempo da atualização pode variar de acordo com a qualidade da conexão da internet, mas é recomendado que o cliente reserve pelo menos 1 hora. O veículo não poderá estar em funcionamento e é importante permanecer a bordo, já que o sistema solicita algumas interações durante o processo. A GWM desenvolveu uma página dedicada a atualização, que conta com um vídeo passo a passo e material de apoio: https://www.gwmmotors.com.br/empresa/atualizacaoota.

Mudanças com a atualização

De acordo com a GWM, as alterações foram desenvolvidas baseadas nas sugestões dos clientes, recebidas por meio das concessionárias, dos canais oficiais de atendimento, redes sociais e, principalmente, pelo app My GWM.

A otimização dos modos de condução e uma nova opção para as versões plug-in são destaque. Além do Modo Elétrico ou EV, que utiliza exclusivamente o motor elétrico, e do Modo Prioridade EV ou Inteligente, que combina o uso do motor a combustão com o elétrico priorizando a performance, agora está disponível o Modo HEV, que combina o uso do motor a combustão com o elétrico priorizando a economia de combustível.

Os alertas sonoros agora também chegam com volumes menos intensos, assim como várias melhorias referentes à tradução foram incorporadas ao Smart Cockpit.

Outra novidade é a regeneração de energia enquanto o ACC (Adaptative Cruise Control, controle de cruzeiro adaptativo em português) está ativado. O ACC é um sistema de condução semiautônoma que utiliza sensores e radares para fazer com o que o veículo se mantenha na velocidade programada e sempre dentro da faixa de rolamento, acompanhando o fluxo do trânsito.

