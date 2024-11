Logan já saiu de linha no Brasil, diz revista Renault diz que modelo segue em produção e configurador do site volta a funcionar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h00 ) twitter

Renault/Reprodução Renault/Reprodução

A Renault já teria encerrado a produção do sedã Logan no Brasil. Com um acumulado de 4.488 emplacamentos entre janeiro e setembro deste ano, o Logan já vinha perdendo o ritmo e de acordo com a revista Autoesporte uma fonte confirma: o sedã saiu de linha.

Renault/Reprodução Renault/Reprodução

Segundo a publicação a Renault já teria inclusive circulado a informação de que a partir de outubro a venda do Logan estaria suspensa. Somente pedidos firmados por empresas seriam atendidos.

Renault/Reprodução Renault/Reprodução

No entanto, apuramos que em duas revendas da zona sul de São Paulo há unidades disponíveis. Em uma delas o vendedor afirma que o sedã deve sair de linha e que a ideia é direcionar os clientes para o Kardian.

Renault/Reprodução Renault/Reprodução

No site da Renault o configurador mostra o Logan disponível para venda na rede de concessionários. Até o momento o Logan é vendido em duas versões: Life e Zen, sempre com motor 1.0SCe de até 82 cv e 10,5 mkgf combinado com câmbio manual de cinco marchas.

‌



Renault/Reprodução Renault/Reprodução

O Renault Logan já não recebia mudanças ha cinco anos. Lançado em 2007 ele foi reestilizado duas vezes, a última em 2019.

LOGAN 1.0 USADO: bom negócio? Quanto custa manutenção? Quais os problemas comuns? VEJA O VÍDEO!





