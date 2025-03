Longe do Brasil, Jetta tradicional ganha motor 1.5 na China Sedã ficará maior e mais refinado para conviver com o Magotan; nós seguiremos com o Jetta GLI esportivo sem mudanças Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério da Ciência e Informação Chinês/Reprodução

A Volkswagen vende no Brasil apenas o Jetta GLI, versão esportiva, que chega em pequenos lotes para quem se dispõe a pagar mais de R$ 230 mil pelo sedã. Mas na China o Jetta tradicional segue em linha e a Volkswagen acaba de registrar um novo visual e nova motorização para o seu sedã que recebe o nome de Sagitar.

O sedã feito pela FAW-Volkswagen tem linhas mais modernas que se conectam ao novo design da marca com dianteira unindo os faróis interligado por uma barra, assim como a traseira com o mesmo recurso.

‌



Ministério da Ciência e Informação Chinês/Reprodução

O sedã também deve ficar ainda maior com 4,81m de comprimento, 1,81m de largura e 1,47m de altura com 2,73m de entre eixos.

‌



A grande novidade apesar do visual está no motor. O Volkswagen Sagitar recebe o 1.5 TSI que aqui será chamado de “Evo” e na China tem 160 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Essa mudança praticamente aposenta o 1.4 TSI chinês em favor do 1.5 mais potente.

‌



As informações do carro foram registradas no Ministério da Ciência e Informação o que equivale ao Inmetro no Brasil e ainda não tem data para estrear. Na China o Sagitar convive com o Magotan, outro sedã que ocupa o lugar do Passat. O “nosso” Jetta GLI é feito no México e por enquanto não deve receber o mesmo pacote de mudanças.

NOVO JETTA GLI e a volta do câmbio DSG agora com 7 marchas: o que mais mudou? E o preço? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.