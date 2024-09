Mais perto do Brasil, Creta ganha nova versão na Índia SUV compacto está disponível com opções de motorização 1.5 a gasolina e, também, turbodiesel Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 13h00 ) ‌



Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

A expectativa para que a Hyundai apresente o novo Creta até o final do ano é grande. A remodelação fez muito bem ao SUV no Oriente especialmente na Índia onde é produzido. Por conta do sucesso a Hyundai vem diversificando o Creta com versão Knight Edition esta versão especial traz atualizações de estilo tanto no exterior quanto no interior do veículo, além de acabamento escurecido. O SUV compacto está disponível com opções de motorização a gasolina 1.5 e turbodiesel 1.5.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O Hyundai Creta Knight Edition traz uma nova grade em preta, logomarca escurecida e rodas de 17 polegadas liga leve pretas com pinças de freio vermelhas. Placas de proteção, barras de teto, detalhes no pilar C, spoiler e tampas dos retrovisores também são pintados de preto.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

No interior, o crossover apresenta um layout preto com detalhes em cor de latão, além de pedais de metal. O manopla de câmbio e os assentos de couro também têm costuras e acabamentos em cor de latão. Disponível na cor preta, a edição também pode ser adquirida na pintura Titan Grey fosca, que também pode ser combinada com um teto preto.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Por dentro, o novo Hyundai Creta tem duas amplas telas de 10,25 polegadas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de central multimídia com conexão com smartphones. O modelo ainda traz freio a disco nas quatro rodas, câmeras de 360 graus, alerta de ponto cego, controle eletrônico de estabilidade, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, teto solar panorâmico, bancos dianteiros ventilados, sistema de som Bose com oito alto-falantes, entre outros.

‌



Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O Hyundai Creta Knight está disponível com motores a gasolina e turbodiesel de 1.5 litro, ambos de quatro cilindros. O motor a gasolina produz 115 cv e 144 Nm, enquanto o motor a diesel oferece 116 cv e 250 Nm. O motor a gasolina pode ser equipado com uma transmissão manual de 6 marchas ou uma CVT opcional, enquanto o motor a diesel está disponível com uma transmissão manual de 6 marchas ou uma automática de conversor de torque de 6 marchas.

Novo Creta: quando vem?

A Hyundai é sempre muito discreta quanto aos seus lançamentos. Ainda assim o novo Creta - que vem sendo desenvolvido ou aprimorado aqui há menos de dois anos, deve estrear até dezembro com o mesmo pacote de novidades.

‌



Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Ao chegar por aqui, o novo Hyundai Creta deverá manter o propulsor 1.0 TGDi turbo, que entrega até 120 cv, mas pode ter uma versão 1.4 litro turbo de 160 cv, substituindo o 2.0 Nu aspirado, que é um propulsor do antigo Tucson e iX35, por conta das regras rígidas de emissões. Contudo, a Hyundai, sempre discreta com sua linha de produtos, não revela nada a respeito da novidade nem confirma quando SUV com as novas mudanças chegarão por aqui. Também é válido lembrar que o modelo reestilizado está no pacote de investimentos de R$ 5,5 bilhões da marca no Brasil.

