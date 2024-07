Marca chinesa prepara SUV com proposta do Rolls-Royce Cullinan Zeekr terá SUV de porte elevado e com foco em produtos tradicionais

Um Rolls-Royce Cullinan pode custar cerca de R$ 6,2 milhões aqui no Brasil mas a marca Zeekr, do grupo Volvo, que vai iniciar as operações no segundo semestre deste ano, mostrou o projeto do SUV EX1E.

Imagens de patente, porém, mostram uma silhueta parecida com de um produto consagrado: o Rolls Royce Cullinan. O perfil elevado do carro com rodas grandes e os recortes da tampa do porta malas remontam diretamente ao modelo usado por artistas, empresários e fãs do seu desempenho superior.

A Zhejiang Zeekr Technology registrou o desenho de patente no China National Intellectual Property Administration (CNIPA) onde a tampa do porta malas e o perfil elevado do EX1E guardam semelhança direta com o SUV inglês de luxo.

A proposta de um EX1E de grande porte faz parte do plano de lançamento de sete produtos em três anos. Porém, ao que parecia, o novo veículo teria um desenho mais fluido seguindo a linha Hidden Energy de estilo. Para o EX1E as expectativas vão para um modelo mais classudo e focado em consumidores que buscam esse perfil de veículo.

Ainda não há informações sobre a motorização do EX1E mas é uma certeza que o SUv será apenas elétrico quando chegar ao mercado. Atualmente o Rolls Royce Cullinan é oferecido em versões com motor V6 2,9 litros combinado com motor elétrico ou motores V8 e até V12 a combustão dependendo do modelo. Importar um Cullinan hoje custa R$ 4,9 milhões chegando a R$ 6,5 na versão Black Badge de R$ 6,5 milhões com V12 de 600cv.





