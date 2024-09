Marca chinesa supera Tesla e lança carro autônomo nível 4 Carro usa tecnologia baseada em percepções com avançado modo de condução autônoma mais inteligente que um Tesla Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O sedã elétrico Jiyue, produzido pela joint venture Baidu-Geely foi lançado esta semana após muita especulação sobre a tecnologia disponível. O Jiyue será o primeiro carro autônomo nível 4 a chegar ao mercado, superando a própria linha Tesla (nível 2) a um preço inferior ao da concorrente: de 209.900 a 299.900 yuan (cerca de US$ 29,5 mil a US$ 42,1 mil, cerca de R$ 162 a R$ 234 mil).

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Seu grande apelo não é o design nem a motorização elétrica. O Jiyue usa o novo sistema de condução inteligente Apollo 2.0, que afirma ser capaz de alcançar a direção autônoma de nível 4, uma novidade para um carro produzido em massa. No evento de lançamento, as chaves foram entregues ao primeiro proprietário do Jiyue 07, que é Robin Zeng, presidente e CEO da gigante de baterias CATL, fornecedora da Joint venture.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Posicionado como um sedã elétrico médio, o Jiyue é para a marca um “carro inteligente da era da IA”. Além disso, a empresa fez questão de promover que o carro é um design original chinês e possui uma estética de IA.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Disponível em seis cores, o Jiyue 07 tem na frente uma grade fechada. A barra de luz contínua ao redor da parte inferior do capô torna o carro bastante distinto quando iluminado, e há dois conjuntos de faróis nas extremidades. Isso não é novo considerando, por exemplo os carros da linha Link&Co. e Zeekr, também dá Geely. Na parte inferior do para-lamas, há uma entrada de ar trapezoidal. No geral, o design do Jiyue 07 segue uma abordagem futurista, o que é claramente visível nas aberturas das portas, que são acionadas por botões localizados nas colunas B e C.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O coeficiente aerodinâmico do Jiyue é de apenas 0,198 e na traseira há uma asa elétrica que se levanta automaticamente quando o carro ultrapassa os 95 km/h. O Jiyue 07 tem 4,93m de comprimento, 1,98m de largura e 1,47m de altura com 3,01m de entre eixos. No interior, uma tela sensível ao toque de 35,6 polegadas domina o painel de perfil minimalista e futurista. Essa tela pode operar como uma unidade única ou ser virtualmente dividida em três segmentos. Outro destaque é o volante em estilo yoke. O sistema de navegação tem mapeamento em nível de faixa e o carro também conta com iluminação ambiente.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O novo sedã usa um processador que trabalha com um modelo de percepção de ponta a ponta com capacidades aprimoradas de detecção, rastreamento, mapeamento e compreensão de cenas ao redor do veículo. O Jiyue também promete uma interação natural com os assistente de voz chamados aqui de SIMO e processados por um chip Qualcomm Snapdragon 8295P, com 60 TOPS de potência de computação. De série, há ar condicionado com zonas climáticas independentes para o motorista, passageiro e assentos traseiros. Na parte traseira do console central, os passageiros traseiros podem usar uma tela de 7 polegadas para controlar o ar-condicionado, navegação e a mídia. O porta-malas tem 581 litros de espaço, que aumenta para 1.573 litros com os bancos traseiros rebatidos.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Ambas as versões com motor único do Jiyue 07 usam arquitetura de 400V, enquanto a versão de motor duplo muda para 800V permitindo carga rápida. As versões com motor único utilizam um motor elétrico de 200 kW montado no eixo traseiro, com torque máximo de 343 Nm. Já a versão de motor duplo tem um motor traseiro mais potente, de 407cv e 37kgfm além de um motor elétrico de 312cv no eixo dianteiro, com 28kgfm de torque. O modelo básico usa uma bateria de fosfato de ferro-lítio de 71,44 kWh, enquanto as versões de longo alcance trocam essa por uma bateria NCM de 100 kWh. A versão de desempenho tem uma bateria NCM de capacidade ligeiramente inferior, com 93,4 kWh. Esses conjuntos de baterias proporcionam ao carro autonomias de 660, 880 e 770 km, respectivamente, usando o ciclo de medição CLTC padrão na China. A versão de desempenho tem um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

No entanto, todas estas novas tecnologias de condução semi autônoma não estarão presentes nas primeiras unidades entregues do carro. Elas virão com uma atualização desse sistema que será disponibilizada aos clientes até o final deste ano. Seja como for, os chineses mostram que a tecnologia do carro autônomo já está presente no mercado em um nível acima daquilo que é oferecido como referência em veículos como a linha Tesla.