Marca da Stellantis já testa SUV elétrico no Brasil SUV C10 foi visto pela primeira vez ao lado do T03 em Betim Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2024 - 18h00 (Atualizado em 23/07/2024 - 18h00 ) ‌



Marca da Stellantis já testa SUV elétrico no Brasil @stellantis_clube/Reprodução

Semana passada o flagrante do Leapmotor T03 no Brasil e também o anúncio do novo executivo que irá comandar a marca por aqui mostrou que a Stellantis tem pressa em lançar essa nova linha. Agora o SUV C10 da Leapmotor foi visto camuflado pelas ruas de Minas Gerais nos arredores de Betim.

Marca da Stellantis já testa SUV elétrico no Brasil @stellantis_clube/Reprodução

Nas imagens divulgadas pela página do Instagram @stellantis_clube, também é possível ver o compacto T03, além da traseira do C10, que apresenta lanternas afiladas e o perfil de crossover. Ainda não há fotos da frente do C10 rodando pelo Brasil.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/marca-chinesa-de-olho-no-mercado-brasileiro-suv-eletrico-e-registrado-no-brasil-leapmotor-c10/ Dong Yi

Quando chegar ao mercado brasileiro, o Leapmotor C10 será um concorrente direto do Peugeot e-2008 e do BYD Yuan Plus. Este crossover possui um motor elétrico de 231 cv e 32,6 kgfm de torque, alimentado por baterias de 69,9 kWh e oferece uma autonomia de 420 km segundo o ciclo de testes WLTP. Com 4,73 metros de comprimento.

News Motor_https://newsmotor.com.br/fim-do-reinado-do-byd-dolphin-mini-stellantis-quer-lancar-eletrico-barato-no-brasil/

Oficialmente a Leapmotor só passou a existir quando a Stellantis nomeou Fernando Varela para liderar a marca por aqui. Globalmente a Leapmotor será anunciada em setembro onde a estratégia será conhecida. A estreia dos carros por aqui deve ocorrer em 2025.