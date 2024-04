Marca de carro elétrico da Stellantis já testa SUV na China

Alto contraste

Apenas alguns meses após a assinatura do acordo que estabelece uma venture entre a Leapmotors e o grupo Stellantis, já temos algumas informações a respeito dos próximos projetos dos dois grupos. Um flagra registrado na China mostra um SUV compacto em testes. Mas o que isso quer dizer?

A imprensa chinesa descobriu que o veículo em questão é uma nova versão do A12, um SUV compacto-médio com cerca de 4,50m de comprimento. Este carro está estacionado em uma área próxima ao centro de Desenvolvimento da Leapmotors que recebeu um investimento da ordem de R$ 1,6 bilhões da Stellantis que é dona de 20% da operação.

A motorização desse carro ainda é um segredo mas os sites chineses cravam que a autonomia elétrica do SUV varia entre 100 e 150km indicando que ele possa ser híbrido. Considerando o preço do similar C11 na China, o preço desse carro ficaria em torno de US$ 13,8 mil. Isso daria menos de R$ 70 mil em valores convertidos.

A especulação é que a Leapmotors seja usada para renovar o portfólio de produtos da Fiat na Europa. Hoje os produtos da marca são considerados inadequados e caros para o mercado europeu. São oferecidos carros como o 500 híbrido e o 500e elétrico, o 600, o Tipo híbrido e o Panda. Mas renovar ou desenvolver novos produtos tem sido caro e demorado para a Stellantis. Assim, um dos caminhos é abreviar estes projetos ajustados para o lançamento sob a bandeira Fiat.