Marca de luxo lança sedã por R$ 130 mil na China

A Hongqi é uma das marcas mais antigas da China e foi a primeira a montar um automóvel ainda nos anos 1950. O sedã médio H6 é o mais novo produto da Hongqi, que chega em cinco versões, abrindo mão de motorização híbrida e com design bem arrojado.

Esse sedã com cores vibrantes, bem ao gosto local, mede 4,99m de comprimento, 1,88m de largura, 1,45m de altura e bons 2,92m de entre-eixos.

Por dentro, inicia a era do Hongqi 3.0 Plus inteligent network system com integração do carro ao ambiente e ao trânsito com leitura de placa, sistema avançado de radares entre outras funcionalidades mostradas nas telas de 12,6″ no cluster e 12,6″ na multimídia vertical.

Mesmo não sendo o carro mais luxuoso da Hongqi, o H6 traz exclusividades como volante aquecido, material dos bancos em couro e suede além de fibra de carbono, head up display de 10,9″ e sistema de som com 12 alto-falantes.

O motor das versões de entrada é um 2.0 turbo a gasolina de 221cv e 34kgfm de torque e 0-100km/l em 7,8s e outra com motor de 248cv e 38kgfm de torque que alcança 230km/h.

Os preços são bem acessíveis, partindo dos US$ 28 mil (cerca de R$ 130 mil) e chegando a US$ 33 mil (R$ 178 mil) nas versões mais caras com sistema de radar, acabamento premium e motor mais potente.





