Mega recall de freios da BMW pode custar mais de 1 bilhão de euros BMW sinaliza queda nas vendas por alta competitividade e custos altos para um recall de 1,5 milhão de veículos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h10 ) ‌



BMW/Divulgação BMW/Divulgação

A BMW está anunciando um programa de recall global de sistemas de frenagem, que deverão custar mais caro do que o previsto. Cerca de 1,5 milhão de veículos em todo o mundo serão afetados pela medida, além de “custos adicionais de garantia na casa das centenas de milhões de euros no terceiro trimestre”, disse a companhia em um comunicado.

O recall de freios sugere que a empresa sofrerá um prejuízo bem superior a € 500 milhões (cerca de R$ 3 bilhões de reais), e a BMW também observou que as ordens de paralisação de vendas terão um “impacto negativo nas vendas globais na segunda metade do ano”. Como se isso não bastasse, a montadora também mencionou uma “demanda fraca na China” e um sentimento de consumo fraco que também deve afetar os resultados globais de vendas.

Além da divisão de automóveis, a divisão de motocicletas BMW Motorrad está enfrentando uma “situação competitiva contínua em mercados-chave”, incluindo os Estados Unidos e a China. Esse resultado também deve impactar os números globais da companhia. Com o anúncio de recall e as indicações de vendas desacelerando, as ações da companhia caíram 11,4% nesta semana. Inicialmente comercializadas por US$ 87,05 na segunda, uma ação da BMW era vendida por US$ 77 ontem.